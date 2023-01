Du lịch Thanh Hóa khởi sắc trong dịp đầu xuân

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài cùng với thời tiết thuận lợi là điều kiện tốt để các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đón khách du lịch.

Du khách đến dâng hương, vãn cảnh tại đền Độc Cước (TP Sầm Sơn). (Ảnh: Hoài Anh)

Công tác chuẩn bị chu đáo

Nhằm phục vụ Nhân dân và du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 6119/SVHTTDL-QLDL ngày 29-12-2022 chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp du lịch tăng cường biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực, chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì và công khai số điện thoại đường dây nóng để xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khi khách du lịch có yêu cầu. Các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết giá cả dịch vụ; hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Ban quản lý các di tích, danh thắng đã chuẩn bị tốt các điều kiện; cải tạo trang trí khuôn viên, bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ... phục vụ du khách dâng hương, tham quan di tích đảm bảo thuận lợi, an toàn.

Nhờ đó, các họat động vui chơi, giải trí, tham quan, vãn cảnh của Nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên Đán được diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh. Trong dịp tết, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức

Trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Nhân dân và du khách. Trong đó phải kể đến các hoạt động thu hút khách du lịch, như: Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023” tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa vào tối 31-12-2022; chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão tại TP Thanh Hoá và thị xã Nghi Sơn; chương trình biểu diễn võ thuật và Hội diễn Vovinam tỉnh Thanh Hóa tại tượng đài Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa vào 25-1-2023 (mùng 4 Tết); không gian văn hóa tại Công viên Hội An từ ngày 19-1 đến ngày 26-1-2023 (từ 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão); không gian văn hóa “Tết xưa, làng cổ" tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa từ ngày 22-1 đến ngày 26-1-2023 (từ mùng 1 đến hết mùng 5 Tết Nguyên đán); khai mạc Hội báo Xuân từ ngày 16-1 đến 3-2-2023 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 13 tháng Giêng năm Quý Mão); trình diễn văn nghệ - thư pháp tại Khu Văn hoá tưởng niệm Bác Hồ vào ngày 25-1-2023 (mùng 4 Tết Nguyên đán)…

Không gian văn hóa tại Công viên Hội An (TP Thanh Hoá). (Ảnh: Thuỳ Linh)

Ngoài ra, tại Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Di sản thế giới Thành nhà Hồ, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di tích Quốc gia đặc biệt Bà Triệu đã tổ chức không gian tết xưa và mở cửa thường xuyên hệ thống các phòng trưng bày, di tích phục vụ Nhân dân đến tham quan trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; riêng Thành Nhà Hồ miễn phí vé tham quan cho khách du lịch vào dịp tết cổ truyền.

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ Nhân dân như: huyện Hoằng Hóa tổ chức giải vật, giải vật cù, giải đua thuyền; huyện Quảng Xương tổ chức giải đua thuyền, giải cờ người; huyện Nông Cống tổ chức giải bóng chuyền mở rộng, giải đua thuyền; huyện Thạch Thành tổ chức giải bóng chuyền, bóng đá; huyện Cẩm Thủy tổ chức giải bóng chuyền; thị xã Nghi Sơn tổ chức giải cờ tướng; thị xã Bỉm Sơn tổ chức giải bóng chuyền hơi. Tại các huyện miền núi tổ chức nhiều hoạt động lễ hội truyền thống như: Lễ hội cồng chiêng, lễ hội Pồôn Pôông; lễ hội Kin chiêng boọc mạy, lễ hội mừng cơm mới… kết hợp với các trò chơi, trò diễn dân gian phục vụ Nhân dân và du khách.

Khu di tích lịch sử Lam Kinh luôn là điểm đến hấp dẫn du khách dịp đầu xuân. (Ảnh Tư liệu Báo Thanh Hóa)

Thu hút gần 430 nghìn lượt khách du lịch

Từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tổng lượt khách đạt 428.000, tăng 47,6% so với dịp Tết năm 2022. Tổng thu du lịch ước đạt 357 tỷ đồng, tăng 41,6% so với dịp Tết năm 2022. Trong đó, lượng khách du lịch tập trung tại một số khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, như: Khu di tích lịch sử Lam Kinh 47.600 lượt, Thành nhà Hồ 15.000 lượt, đền Bà Triệu 10.000 lượt, đền Sòng (Bỉm Sơn) 28.900 lượt, Phủ Na 33.700 lượt, Am Tiên (Triệu Sơn) 36.800 lượt, TP Thanh Hóa 38.200 lượt, Sầm Sơn 30.700 lượt...

Ước tháng 1-2023, tổng lượt khách đạt 497.000 lượt khách, tăng 130,7% so với tháng 1-2022 (trong đó khách quốc tế ước đạt 6.900 lượt khách); tổng thu du lịch 512 tỷ đồng, tăng 169,3% so với tháng 1-2022 (trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế là 2.620 nghìn USD).

P.V