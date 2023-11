Du lịch Quảng Ninh thu đông thích hơn mùa hè, vì sao lại thế?

Khác hẳn với những ngày hè oi ả, du lịch Quảng Ninh dịp cuối thu đầu đông là một trải nghiệm siêu hấp dẫn bởi những lý do sau:

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Thời tiết siêu đẹp

Là tỉnh địa đầu phía Đông Bắc Việt Nam, Quảng Ninh sở hữu khí hậu nhiệt đới với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt. Nếu mùa hè thời tiết nóng bức với lượng mưa nhiều thì mùa thu mát mẻ, nắng dịu, trời trong. Sang đông lại se lạnh, ít mưa, nhiệt độ thường nằm trong khoảng 16-18 độ C, cùng với đó là độ ẩm thấp khiến nơi đây vào mùa đông chìm trong màn sương mờ vô cùng lãng mạn, kỳ ảo.

Di chuyển dễ dàng

Việc đi du lịch Quảng Ninh cũng chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Vùng di sản chỉ cách Hà Nội khoảng 200km, nên đây là điểm đến cuối tuần cực kỳ lý tưởng cho khách từ thủ đô và các tỉnh lân cận.

Từ Hà Nội, đi xe máy hay ô tô, bạn có thể theo hai hướng: Đường 5 - Bắc Ninh - Quốc lộ 18 - Phả Lại - Chí Linh - Đông Triều - Uông Bí - Hạ Long; hoặc Sân bay Nội Bài - Bắc Ninh - Quốc lộ 18A qua Phả Lại - Sao Đỏ - Đông Triều - Uông Bí - Hạ Long. Còn cách di chuyển tiết kiệm thời gian nhất bạn có thể lựa chọn là hướng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long với thời gian chỉ khoảng hơn 1 giờ 30 phút. Nếu lựa chọn thảnh thơi hơn, có thể bắt xe khách hoặc limousine với giá vé từ khoảng 150.000 đồng.

Từ miền Trung và miền Nam, bạn di chuyển bằng máy bay từ TP HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc... đến sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) hoặc sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và từ đây di chuyển bằng ô tô theo các tuyến cao tốc đẹp nhất cả nước để tới Hạ Long. Thời gian di chuyển từ các sân bay tới Hạ Long chỉ mất khoảng gần nửa giờ.

Muôn vàn trải nghiệm

Ngắm Vịnh Hạ Long đẹp như một bài thơ: Cuối tháng 10 vừa qua, tạp chí quốc tế nổi tiếng Condé Nast Traveler đã công bố 51 điểm đến đẹp nhất thế giới, trong đó có Vịnh Hạ Long. Theo nhận định của tạp chí này, sở dĩ du khách yêu thích nơi đây đến vậy bởi làn nước trong xanh như ngọc, kết hợp cùng những hòn đảo đá vôi trải rộng và cây nhiệt đới, tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ miều. Chỉ cần đứng trên chiếc thuyền lênh đênh trên Vịnh, bạn có thể tự mình trải nghiệm được vẻ đẹp siêu thực của “viên ngọc lục bảo” phủ đầy sương mù vào mùa đông này.

Vịnh Hạ Long mới đây lọt top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới do Condé Nast Traveler công bố.

Một tạp chí danh tiếng khác của Mỹ là Forbes mới đây cũng gợi ý cho du khách thế giới 24 điểm đến du lịch nhất định phải thử trong năm 2024. Trong danh sách này, Việt Nam có một đại diện duy nhất là Vịnh Hạ Long. Cùng quan điểm với Condé Nast Traveler, du lịch Vịnh mùa thu đông trên du thuyền là một trải nghiệm đáng thử khi đến đây, bởi bạn sẽ được mải mê trong khoảng tĩnh lặng hiếm có của vùng Vịnh, để chiêm ngưỡng tuyệt tác thiên nhiên thật rực rỡ tráng lệ trong chiều hoàng hôn.

Bảo Hải Linh Thông Tự, Hạ Long, Quảng Ninh.

An lạc trên miền đất Phật: Ngoài Vịnh Hạ long, nhắc đến Quảng Ninh người ta còn nghĩ ngay đến vùng đất Phật với Yên Tử, Ngoạ Vân, Đền Cửa Ông hay Bảo Hải Linh Thông Tự linh thiêng. Về non thiêng mỗi độ thu sang đông về, du khách sẽ hưởng trọn nét tinh khôi của núi rừng, được tĩnh lặng lắng nghe chính mình, trong những bước chân an lạc trên hành trình tâm linh tại vùng đất thiêng. Đặc biệt từ mùa thu, tại Yên Tử sẽ là thời điểm diễn ra những nghi lễ quan trọng tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông. Bởi vậy du khách khi hành hương đến đây không chỉ là tìm về đất Phật mà còn để tu tâm dưỡng tính, để sống chậm lại giữa những hối hả thường ngày.

Tắm onsen tại nguồn khoáng nóng Quang Hanh có giá trị bậc nhất Việt Nam.

Tắm onsen, tận hưởng tinh túy của đất trời. Người Nhật tắm onsen cả bốn mùa. Nhưng đến tiết thu đông, khi trời chuyển lạnh, ngâm mình trong làn khoáng nóng, cảm nhận cơ bắp giãn ra trong làn nước ấm áp là trải nghiệm thú vị mới đúng chuẩn. Và không cần phải sang nước Nhật xa xôi, ngay tại Quang Hanh, Quảng Ninh, trong khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh, bạn có thể được đắm mình trong dòng khoáng nóng có giá trị bậc nhất Việt Nam, bên khung cảnh đậm chất phù tang xanh mát, tĩnh lặng.

Tắm onsen trong tiết trời se lạnh vào mùa đông ở Quang Hanh được xem là “đặc sản” của Quảng Ninh trong những năm gần đây. Trải nghiệm không chỉ giúp nhiệt độ cơ thể tăng lên, các mạch máu giãn ra, máu lưu thông dễ dàng, cải thiện tình trạng sưng, viêm xương khớp mà còn tạo cân bằng thân - tâm - trí hiệu quả, lưu giữ thanh xuân với làn da như được trẻ hóa.

Sun World Ha Long đang áp dụng giá vé chơi Công viên Rồng chỉ còn 150.000 đồng/người.

Vui chơi bất tận tại công viên giải trí lớn nhất miền Bắc: Bên cạnh những trải nghiệm tĩnh lặng, du khách ưa “ồn ã” có thể lựa chọn tổ hợp Sun World Ha Long tại khu vực Bãi Cháy, Hạ Long. Buổi sáng thích hợp để thoả sức “quậy hết mình" với 20 trò chơi trải từ mặt đất lên đến không trung tại Công viên Rồng – Dragon Park với chỉ 150.000 VNĐ/người, cả người lớn và trẻ em, ăn trưa ngay tại đây với 3 lựa chọn nhà hàng có ẩm thực phong phú. Chiều là thời điểm lướt cáp treo Nữ Hoàng băng qua vịnh di sản, ngắm toàn cảnh Hạ Long từ trên cao và khám phá Khu đồi huyền bí với không gian văn hóa Nhật Bản tại Vườn Nhật, cầu Koi, khu “Làng rèn Thần kiếm” mới. Nổi bật tại Sun World Ha Long còn có trải nghiệm ngồi trên Vòng quay mặt trời Sun Wheel chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Hòn Gai Hạ Long, cầu Bãi Cháy, cảng Cái Lân trong ánh chiều đông thơ mộng.

Bánh cuốn chả mực.

Ăn quên lối về với đa dạng đặc sản: Được ví von như một “Việt Nam thu nhỏ” với đầy đủ biển, đồi núi và đồng bằng nên ẩm thực Quảng Ninh cũng phong phú và đa dạng bậc nhất cả nước. Những ngày đông lạnh giá, đừng dại gì từ chối một tour “ăn trọn Quảng Ninh”. Ngoài các món ăn được chế biến từ hải sản như cù kỳ, bề bề, sá sùng, ngán, tôm, cua, cá, mực, ốc các loại... vốn là đặc trưng của vùng biển thì những món ăn sáng và ăn vặt nổi tiếng như bánh cuốn chả mực, cháo hà nóng hổi hay sữa chua trân châu ngon nức tiếng cả nước chắc chắn sẽ là lý do để bạn phải quay lại Quảng Ninh nhiều lần.

Tùng Dương