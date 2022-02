Điểm du lịch “mới nổi” cực hút khách ở An Giang

Trong dịp Tết Nguyên đán 2022 tỉnh An Giang là một trong những cung đường du lịch phía Nam đông khách nhất, đón trên 316.000 lượt khách, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Khu du lịch điện mặt trời (KDL ĐMT) An Hảo “bừng sáng” trên bản đồ du lịch An Giang, với lượng khách tăng đột biến hàng chục nghìn người mỗi ngày.

Điểm du lịch lý tưởng mang đến một làn gió mới cho những người mê xê dịch.

Trên tuyến đường tấp nập những dòng xe, du khách phương xa nườm nượp đổ về, tại điểm du lịch này luôn trong trạng thái đông nghẹt khách. Đây là tín hiệu khởi sắc đáng mơ ước của du lịch An Giang trong năm mới.

Giữ vững an ninh cho khách du Xuân

An toàn, thân thiện là mục tiêu hàng đầu đối với ngành du lịch, tuy nhiên kẻ gian lợi dụng sơ hở trong lúc đông người để thực hiện hành vi trộm cắp, gây rối an ninh trật tự, thậm chí tác động tiêu cực đến công tác quảng bá hình ảnh du lịch nói chung nhất là đối với khách quốc tế. Mới đây tại KDL ĐMT An Hảo lực lượng Công an hình sự đã bắt giữ nhóm tội phạm 10 người thực hiện hành vi móc túi, giật dây chuyền của khách với thái độ manh động. Vật được hoàn về với chủ, du khách rất vui mừng, phấn khởi vì ban quản lý KDL liên kết chặt chẽ với công an khu vực đảm bảo quyền lợi tạo tâm lý thoải mái, an tâm cho người dân du xuân.

Thay vì đón xuân bên gia đình, thế nhưng lực lượng công an trực chiến ngày đêm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho người dân, đây vừa là trách nhiệm, vừa là tiếng gọi từ trái tim của tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Cảnh sát giao thông, Công an Hình sự phối hợp cùng ban quản lý an ninh KDL túc trực, tích cực điều phối giao thông đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát triệt phá băng nhóm, tội phạm bảo đảm an ninh du lịch tại các điểm đến để kịp thời xử lý các tình huống xấu, bảo vệ du khách tại điểm nóng du lịch “nêm” cứng người như hiện nay. Sự tận tình, chu đáo của các anh khi làm nhiệm vụ, nét gần gũi thường nhật vì một môi trường du lịch an toàn - lành mạnh đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng du khách thập phương khi một lần đến An Giang.

Xe điện miễn phí đưa đón du khách tham quan vòng quanh KDL ĐMT An Hảo.

Thưởng ngoạn “KDL ĐMT An Hảo” tuyệt đẹp

KDL ĐMT An Hảo tọa lạc dưới chân núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên là sự kết hợp hài hòa giữa thảo nguyên năng lượng rộng lớn và du lịch sinh thái giàu chất thơ mang đến những cung bậc cảm xúc mới lạ cho du khách. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên non nước hữu tình, gần kề vách núi cheo leo du khách sẽ trông thấy sự kỳ vĩ, lung linh huyền ảo, những nét chạm khắc cổ kính của thiên nhiên lên những khối đá tạo nên hình thù độc đáo đầy nghệ thuật. Đến với cánh đồng pin năng lượng du khách sẽ được thỏa sức “ngắm sắc xanh” đẹp mê hồn, trải dài bất tận chạm đến triệu trái tim của giới đam mê xê dịch.

Đồi cừu độc nhất vô nhị ở An Giang.

Những ngày đầu năm, đất trời phố núi thay áo mới với sắc xanh của lá, sắc thắm của hoa và chút miên man khi mây ngàn ôm núi, gió vờn trên đỉnh hòa quyện tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Hồ Thiên cảnh mang nét đẹp hiền hòa, làn nước trong vắt đổi màu kỳ diệu theo quỹ đạo thời gian “sớm xanh, trưa vàng, chiều tím”. Đặt chân lên trụ đá nổi, hoặc cầu gỗ du khách thỏa thích ngắm đàn cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng, quẫy đuôi tung tóe bay lên mặt nước như một màn ảo thuật giao lưu cùng du khách. Thi thoảng, mấy vầng mây kéo về, sà xuống soi bóng khiến mặt hồ bỗng chốc bồng bềnh, cuồn cuộn mây mở ra một thế giới của tự do, tự tại, nhẹ tênh tựa như cõi bồng lai. Chỉ là những khoảnh khắc chớp nhoáng đẹp đến nao lòng, thế thôi cũng đủ vỗ về những tâm hồn mộng mơ thích sống trọn cùng cảnh vật tự nhiên.

Sớm mai không khí mát mẻ pha lẫn chút thơ, khi bình minh vừa chớm dậy là lúc vạn vật bắt đầu ngày mới con người ta dễ dàng hòa nhịp, đồng điệu với cảnh sắc thiên nhiên nguy nga tráng lệ. Hay đặt chân lên Thủy Đài Sao Mai để chiêm ngưỡng phong cảnh trùng điệp, ngút ngàn của thiên đường pin mặt trời đệ nhất miền Tây. Những thanh âm vang vọng từ triền núi, tiếng chuông chùa thỉnh thoảng ngân nga, tận hưởng làn gió mát rượi chạm vào da thịt. Những vạt nắng chiều mềm mại, hoàng hôn dần tàn như gieo vào lòng người một “nốt trầm xao xuyến” dệt nên thứ cảm xúc tươi mới, khác lạ vô cùng phải chăng là cảm giác “thoát tục” chẳng vướng bụi trần như trong huyền thoại cõi tiên nơi Sơn Cấm.

Từ cổ chí kim, tín ngưỡng tâm linh đã thấm đẫm vào tiềm thức của người dân miền Tây, họ luôn tin tưởng sức mạnh đấng siêu nhiên, tin vào hiện tượng lạ được thần huyền tạo ra xoay chuyển càn khôn mang đến điềm lành cho nhân loại. Và rồi, huyền tích hiện hữu chân thực giữa đời thường, “Phật Thủ” rất linh thiêng bởi những khối đá dựng khéo léo, bắt mắt tạo thành bàn tay Phật trọn vẹn, tròn đầy. Tiếng lành đồn xa không chỉ cư dân sở tại mà du khách bốn phương tìm về đây với lòng thành kính chiêm bái, hành hương cầu mong vạn sự lành, bình an và hạnh phúc cho gia đình.

Hẹn nhau đến ngay KDL ĐMT An Hảo “săn” ngàn ảnh đẹp.

Sở hữu không gian tuyệt mỹ, cảnh sắc ấn tượng KDL. ĐMT An Hảo mới nổi gần đây nhưng được du khách trầm trồ, ca ngợi như một nét bút lộng lẫy, điểm tô diện mạo mới cho Thất Sơn vốn dĩ trầm mặc. Phát huy tiềm năng thiên phú, NĐT sẽ tiếp nối thành công, bổ sung thêm nhiều hạng mục, công trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn hơn nữa đủ sức quyến rũ chinh phục du khách nội địa lẫn quốc tế.

NL