Đêm nhạc Soul of the Forest “Nàng thơ” ngọt ngào và đầy xúc cảm

Cuối tuần qua, khán giả yêu nhạc đã có một đêm thưởng thức nghệ thuật vẹn tròn xúc cảm với những bản tình ca ngọt ngào được thể hiện bởi hai giọng ca Hoàng Dũng và Vicky Nhung trong đêm nhạc Soul of the Forest chủ đề “Nàng thơ”.

Hàng trăm khán giả đã có một đêm thưởng thức nghệ thuật vẹn tròn xúc cảm.

Diễn ra vào đầu tháng Tư khi miền Bắc bước vào giai đoạn chuyển mùa, cơn mưa cuối xuân đã khiến cho không gian âm nhạc độc bản giữa rừng thông của Soul of the Forest trở nên lung linh hơn. Điều đó dường như là một chất xúc tác giúp các nghệ sĩ trở nên thăng hoa trên sân khấu và cũng là trải nghiệm thú vị của những khán giả lần đầu đến với Flamingo Đại Lải để thưởng thức Đêm nhạc giữa rừng thông Soul of the Forest.

Hoàng Dũng – chàng ca sĩ “nàng thơ” của âm nhạc Việt Nam

Hoàng Dũng là một nghệ sĩ trẻ đa tài của làng nhạc Việt. Ngoài giọng hát lôi cuốn, anh còn có khả năng sáng tác. “Nàng thơ” – chủ đề của đêm nhạc cũng chính là sản phẩm âm nhạc thành công nhất của Hoàng Dũng và cũng chính từ đây, khán giả ưu ái gọi anh là chàng ca sĩ “nàng thơ” của nhạc Việt.

Hoàng Dũng thăng hoa trên sân khấu Soul of the Forest.

Đến với Soul of the Forest, Hoàng Dũng đã gửi tới khán giả những bản tình ca ngọt ngào do chính anh tự sáng tác như: Nép vào anh và nghe anh hát, Nàng thơ, Yếu đuối…

Vicky Nhung gây ấn tượng trong lần đầu đến với Soul of the Forest

Bước ra từ các cuộc thi âm nhạc đình đám, Vicky Nhung từng bước chinh phục khán giả với giọng hát nội lực và những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Đến với Soul of the Forest, Vicky Nhung gửi tới khán giả những ca khúc nằm trong dự án “Chill with Vicky Nhung” từng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng video trực tuyến: Một thuở yêu người, Giá như ta chẳng biết nhau, Phai dấu cuộc tình…

Vicky Nhung da diết với những bản tình ca trong đêm nhạc “Nàng thơ”.

Đêm nhạc “Nàng thơ” đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả trong đêm nhạc tiếp theo với chủ đề “Bước qua nhau” diễn ra vào ngày 15-4 với hai giọng ca mang cá tính âm nhạc độc đáo là Vũ và Gigi Hương Giang.

Hãy gọi ngay đến hotline: 0868109393/ 0986009393 để có được một chỗ ngồi xinh xắn dưới tán thông xanh mát của Flamingo Đại Lải và thưởng thức Soul of the Forest.