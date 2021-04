Dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Mai An Tiêm

Sáng 23-4 (tức ngày 12 tháng Ba năm Tân Sửu) tại Đền thờ Mai An Tiêm (xã Nga Phú), huyện Nga Sơn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Mai An Tiêm.

Lễ dâng hương được tổ chức trang nghiêm

Hàng năm vào các ngày từ 12 đến 15 tháng ba âm lịch, Lễ hội Mai An Tiêm được tổ chức tại khu Di tích lịch sử, văn hóa Đền thờ Mai An Tiêm, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất của huyện Nga Sơn nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Đức Thánh Mai An Tiêm - người đã mở ra nghề canh nông trên đảo hoang nay là huyện Nga Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Mai An Tiêm

Lễ hội được tổ chức không chỉ nhằm tái hiện lại cuộc sống khó khăn song cũng đầy nghĩa tình của đôi vợ chồng trẻ, mà còn đề cao nghị lực sống của con người, cũng như mang ý nghĩa giáo dục về truyền thống yêu nước, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, quê hương, đồng thời là dịp để giời thiệu, quảng bá, bảo lưu những giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích đền thờ Mai An Tiêm, về truyền thuyết Mai An Tiêm và quả dưa hấu.

Trong khuôn khổ Lễ hội Mai An Tiêm đã diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống, TDTT, các trò chơi dân gian như bóng chuyền, khắc dưa, kéo co, thi cờ tướng, đi cầu khỉ…

Phần đọc chúc văn diễn ra trang nghiêm, thành kính

Phần đọc chúc văn do các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa thể hiện đã diễn ra trang nghiêm, thành kính, nêu bật được công lao to lớn của Đức Thánh Mai An Tiêm cũng như trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng quê hương Nga Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Mạnh Cường - Phan Thắng