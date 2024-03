Chung kết Miss World lần thứ 71: Người đẹp đến từ Cộng hòa Czech đăng quang

13 thí sinh đạt các giải phụ được đặc cách vào Top 40 gồm: Martinique (thắng Top Model), Croatia (Người đẹp thể thao), Botswana, Anh, Lebanon, Nigeria, Zimbabwe (Head to Head Challenge), Việt Nam (Multimedia), Tunisia (Người đẹp Tài năng), Brazil, Uganda, Ukraine, Nepal (Người đẹp nhân ái). Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới, bên cạnh Miss Universe, tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951. Sau 3 lần dời lịch, mùa giải 71 chính thức diễn ra ở Ấn Độ từ ngày 18/2-9/3, thu hút 112 thí sinh khắp thế giới tranh tài. Trong vòng một tháng, các cô gái cạnh tranh ở các vòng thi khắc nghiệt là Người đẹp Thể thao, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thời trang. Hai vòng quan trọng nhất là Head to Head Challenge và Beauty with a purpose (Người đẹp nhân ái).