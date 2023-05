Bảo đảm các điều kiện chuẩn bị tổ chức thí điểm Lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường năm 2023

Chiều 26-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với UBND huyện Hà Trung tổ chức hội nghị về dự thảo kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức thí điểm Lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường năm 2023.

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn công tác của Sở VHTT&DL, huyện Hà Trung đã tới khảo sát thực địa nơi tổ chức thí điểm Lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường năm 2023, công tác chuẩn bị của địa phương.

Thực hiện Công văn số 19625/UBND-VX ngày 31-12-2022 của UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Hà Trung thống nhất, xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức thí điểm mô hình Lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường năm 2023. Theo kế hoạch và nội dung kịch bản đã được thống nhất, Lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-7 (tức từ ngày 19 đến 21 tháng 5 năm Quý Mão) tại xã Hà Long.

Di tích Đình Gia Miêu, xã Hà Long

Trong khuôn khổ lễ hội, bên cạnh các nghi thức của phần lễ được thực hiện trang trọng, còn có chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, dịch vụ nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về lễ hội và khu di tích Gia Miêu - Triệu Tường, về nhân vật Nguyễn Kim và các vua nhà Nguyễn; giới thiệu văn hóa, con người, sản vật của Hà Trung.

Lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa phát biểu góp ý vào dự thảo kể hoạch, công tác chuẩn bị và kịch bản của lễ hội

Đáng chú ý là giới thiệu Không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng với các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, đặc sản, hàng lưu niệm của các xã, thị trấn, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hà Trung và các huyện lân cận.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin Hà Trung phát biểu tại hội nghị

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức như: liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Hà Trung, tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian.

Lãnh đạo xã Hà Long phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị chuyên môn của Sở VHTT&DL, UBND huyện Hà Trung, các ban, ngành của huyện, xã Hà Long đã thảo luận đóng góp vào dự thảo kế hoạch tổ chức thí điểm Lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường năm 2023, việc chọn địa điểm tổ chức, thống nhất các phương án chuẩn bị tổ chức sự kiện quan trọng này.

Lãnh đạo huyện Hà Trung phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe dự thảo kế hoạch công tác chuẩn bị cho Lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường năm 2023 và các ý kiến đóng góp của các đại diện các đơn vị có liên quan và huyện Hà Trung, đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL đã đề nghị huyện Hà Trung, xã Hà Long phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Sở VHTTDL hoàn thiện kế hoạch tổ chức lễ hội. Đồng thời triển khai công tác chuẩn bị, trong đó đặc biệt lưu ý thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn điện lưới trong suốt quá trình tổ chức sự kiện; công tác phòng chống dịch bệnh, bố trí xe lưu động trực y tế tại khu vực xã Hà Long trong suốt thời gian tổ chức sự kiện.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị có liên quan và huyện Hà Trung có sự đồng thuận, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch, kịch bản đã được UBND tỉnh duyệt, có sự phối hợp tốt để hoàn chỉnh kịch bản, công tác tổ chức phần lễ chính, phần hội và các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường năm 2023. Tổ chức thí điểm mô hình lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường theo kịch bản được UBND tỉnh thống nhất, từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện kịch bản triển khai tổ chức thường niên nhằm phát huy Lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường phục vụ phát triển du lịch.

Lễ hội Gia Miêu - Triệu Tường được tổ chức nhằm tri ân, tưởng nhớ các nhân vật lịch sử đã có nhiều đóng góp trong lịch sử dân tộc; bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống; đồng thời phát huy giá trị di tích thu hút khách du lịch về với lễ hội nhằm từng bước phát triển du lịch tại khu di tích Gia Miêu - Triệu Tường và các điểm du lịch phụ cận của huyện Hà Trung.

