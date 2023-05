Tuyên truyền nhận diện hình thức đa cấp biến tướng trên địa bàn miền núi

Với sự hoàn thiện và quản lý ngày càng chặt chẽ của pháp luật, kinh doanh theo phương thức đa cấp chính thống ngày càng đi vào khuôn khổ. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhất là người dân ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa để “gài bẫy” đa cấp biến tướng. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân là việc làm hết sức cần thiết nhằm trang bị kiến thức phòng vệ, hạn chế những rủi ro trong tình hình đa cấp biến tướng ngày càng diễn biến tinh vi.

Lực lượng quản lý thị trường tổng hợp thông tin người dân phản ánh mua hàng lưu động giá cao tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn.

Năm 2021 có 72 người Mông ở huyện Mường Lát đã tham gia mô hình đầu tư đồng tiền ảo TRON (TRX) trên mạng internet thông qua Công ty Vitae. Theo điều tra của Công an tỉnh, 30 đối tượng cầm đầu đường dây này đều do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin nên đã nộp tiền cho các đối tượng cầm đầu cấp cao hơn, sau đó tìm cách lôi kéo thêm thành viên mới để nhận hoa hồng, lấy lại số tiền đã nộp ban đầu. Đây chính là mô hình kinh doanh tiền ảo đa cấp trên không gian mạng, gây thiệt hại về tài sản và làm ảnh hưởng đến an ninh - trật tự trên địa bàn. Những hình thức lừa đảo không mới và các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, phổ biến từ nhiều năm nay, tuy nhiên các đối tượng lừa đảo lại nhắm tới một bộ phận người dân thiếu kiến thức, sự hiểu biết, thiếu thông tin ở vùng miền núi, dân tộc để thực hiện hành vi lừa đảo. Đây cũng là bài học đắt giá để Nhân dân rút kinh nghiệm, không vì hám lợi mà dễ dàng sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Mới đây, trong nội dung của Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức một số chương trình, hội nghị tuyên truyền dấu hiệu nhận diện bán hàng đa cấp tại một số địa phương miền núi như: Như Thanh, Như Xuân... Trong khuôn khổ các hội nghị này, cán bộ, công chức, viên chức và đại diện các tầng lớp Nhân dân địa phương đã được các báo cáo viên của Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương) và Cục Quản lý Thị trường tỉnh giới thiệu cách phân biệt và các dấu hiệu nhận diện kinh doanh đa cấp biến tướng, quy định phân biệt giữa kinh doanh đa cấp hợp pháp và không hợp pháp. Đặc biệt, các “kịch bản” lừa đảo của đối tượng kinh doanh bất hợp pháp với các xu hướng như: Không có sản phẩm đầu tư hữu hình mà là các sản phẩm công nghệ số, giao dịch ngoại hối, phát triển ứng dụng điện tử, tiền ảo, tài sản ảo; phương thức kêu gọi tận dụng tối đa công cụ internet như mạng xã hội, ứng dụng di dộng; kênh giao dịch thanh toán qua các ví điện tử, tiền ảo... cũng được các báo cáo viên chỉ rõ cho người dân.

Báo cáo viên đến từ Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh khuyến cáo: “Người dân cần hết sức tỉnh táo với các phương thức đa cấp biến tướng đang có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay mà thực tế trên địa bàn tỉnh đang có như: Huy động vốn hợp tác dự án kinh doanh bất động sản; các hình thức cá cược trên intrenet như mô hình 0S - cá độ bóng đá phản tỷ số... có nguy cơ gây hậu quả nặng nề”.

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Cộng Thành, xã Phượng Nghi (Như Thanh) Cao Thanh Quang cho biết: “Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thi thoảng có nhóm người đến phát hàng khuyến mãi, rồi lợi dụng bán hàng thực phẩm chức năng không có nguồn gốc xuất xứ, hàng tiêu dùng giá cao. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã xử lý một số trường hợp, tuy nhiên với nhiều hình thức đa cấp biến tướng mới mà các lực lượng chức năng truyền đạt sẽ cung cấp thêm nhiều kiến thức cho bản thân trong nhiệm vụ công tác ở thôn”.

Còn Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Xuân Phú, xã Tân Bình (Như Xuân) Lê Văn Bình chia sẻ: “Mặc dù trên địa bàn chưa có những trường hợp vi phạm về kinh doanh đa cấp, nhưng hội nghị đã cung cấp thêm nhiều kiến thức để bản thân chủ động nhận diện về đa cấp biến tướng, từ đó tuyên truyền cho Nhân dân địa phương các giải pháp phòng ngừa”.

Theo số liệu từ Sở Công Thương, hiện toàn tỉnh có 14 doanh nghiệp được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, với số lượng người tham gia bán hàng đa cấp khoảng 25.000 người.

Ngày 28-4-2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-6-2023 quy định chặt chẽ hơn, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh, hướng đến hạn chế việc lợi dụng kẽ hở của pháp luật thực hiện các hành vi vi phạm trong kinh doanh đa cấp.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương cũng cho biết: Hiện nay hoạt động kinh doanh đa cấp đang bị biến tướng và xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Một bộ phận không nhỏ người dân chưa hiểu rõ về bán hàng đa cấp và bị dẫn dụ tham gia vào nhiều hình thức đa cấp biến tướng. Do đó, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tiến hành các hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho Nhân dân tại một số địa phương, đặc biệt là các huyện miền núi nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, để chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Bài và ảnh: Tùng Lâm