Thạch Long nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Thời gian qua, xã Thạch Long (Thạch Thành) đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cũng như giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật của người dân.

UBND xã Thạch Long ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh.

Theo công chức tư pháp - hộ tịch xã Thạch Long Nguyễn Thị Cảnh, để giúp người dân nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật, ngay từ đầu năm trên cơ sở các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của cấp trên và yêu cầu thực tiễn của địa phương, UBND xã, Hội đồng Phối hợp PBGDPL xã đã triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án về PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới được Quốc hội thông qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến toàn thể cán bộ và Nhân dân kịp thời đầy đủ, hiệu quả. Hàng năm, UBND xã chỉ đạo công chức tư pháp - hộ tịch, trưởng công an xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của xã, ban công tác mặt trận thôn tổ chức các buổi hòa giải, trợ giúp pháp luật, tư vấn pháp lý miễn phí cho Nhân dân.

Năm 2023, UBND xã Thạch Long đã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền PBGDPL trực tiếp, với 266 lượt người tham gia. Các thông tin được cập nhật và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, với 108 lượt tin bài; lập và đăng tải 72 tin bài trên trang thông tin điện tử của xã. Ngoài ra, xã đã xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả 7 tủ sách pháp luật, trong đó 1 tủ đặt tại UBND xã với trên 300 đầu sách, 6 tủ đặt tại 6 nhà văn hóa thôn, mỗi tủ có gần 150 đầu sách, gồm sách luật, văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu hỏi đáp về pháp luật tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tham khảo, tìm hiểu kiến thức pháp luật thường xuyên. Hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Hiện nay, trên địa bàn xã có 6 tổ hòa giải, với 47 hòa giải viên và 15 mô hình tự quản khu dân cư làm nòng cốt để nắm bắt tình hình, kịp thời phân tích, giải quyết các vụ việc từ khi mới phát sinh mâu thuẫn, góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, hạn chế được các mâu thuẫn, tranh chấp phải giải quyết ở các cơ quan pháp luật.

Năm 2023, Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2023-2025 và tổ chức tuyên truyền tại trường tiểu học và THCS với nội dung về an toàn giao thông, an ninh trật tự (ANTT), tệ nạn ma túy, bạo lực học đường và phòng, chống tai nạn đuối nước cho 791 cán bộ, giáo viên, học sinh của hai trường vào sáng thứ 2 sau lễ chào cờ nhằm giúp các em nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật và cách phòng tránh các loại tệ nạn xã hội... Bên cạnh đó, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã tổ chức cho 1.396 hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, đảm bảo về ANTT; 100% số thôn và cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đơn vị đạt danh hiệu chuẩn về ANTT; 6/6 thôn xây dựng quy ước, hương ước xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, gắn với XDNTM. Nhờ đó, hàng năm xã đều được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL nên nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân xã Thạch Long từng bước được nâng lên. Năm 2023, trên địa bàn xã không có trường hợp nào bị xử lý vi phạm hành chính, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; ANTT trên địa bàn được củng cố vững chắc, người dân yên tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế và cùng chung tay góp sức với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024.

Bài và ảnh: Công Quang