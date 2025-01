United Airlines sử dụng Wi-Fi SpaceX trên các chuyến bay nội địa

Ngày 5/1, hãng hàng không United Airlines (Mỹ) cho biết sẽ bắt đầu sử dụng dịch vụ Wi-Fi do vệ tinh Starlink của công ty khai phá không gian SpaceX cung cấp, trong các chuyến bay nội địa vào mùa Xuân tới, sớm hơn so với dự kiến.

Hình mô phỏng việc triển khai các vệ tinh Starlink của SpaceX. (Nguồn: geekwire)

Theo hãng hàng không trên, dịch vụ Wi-Fi sẽ được áp dụng miễn phí cho các khách hàng thân thiết của hãng, thay vì toàn bộ hành khách như kế hoạch ban đầu. Chuyến bay đầu tiên có dịch vụ này là của máy bay phản lực Embraer SA E175, trong khi việc triển khai dịch vụ trên máy bay chở khách sẽ bắt đầu trước cuối năm 2025.

Tại Mỹ, công ty cung cấp các dịch vụ vận tải hàng không đến và đi từ quần đảo Hawaii, Hawaiian Holdings Inc. và hãng hàng không JSX đều sử dụng vệ tinh Starlink.

Bên ngoài nước Mỹ, hãng hàng không Qatar Airways QCSC sử dụng vệ tinh này, trong khi các hãng hàng không khác như Air Baltic Corp. (Litva), Air New Zealand Ltd. và ZIPAIR Tokyo Inc. (Nhật Bản) đã thông báo về các thỏa thuận với SpaceX liên quan đến việc sử dụng vệ tinh trên./.

Theo TTXVN