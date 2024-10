UBND tỉnh Thanh Hóa họp báo thường kỳ Quý III/2024

Chiều 3/10, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo thường kỳ Quý III năm 2024 để thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cùng đại diện các cơ quan báo chí dự buổi họp báo.

Thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2024, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Văn Thi cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2024 vẫn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Văn Thi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2024.

Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện; toàn tỉnh có thêm 1 huyện, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có thêm 68 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên 531 sản phẩm.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 145.409 tỷ đồng. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, toàn tỉnh ước đón 14,4 triệu lượt khách... Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 42.695 tỷ đồng, vượt 20% dự toán và tăng 44,7% so với cùng kỳ, đứng đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 104.242 tỷ đồng, bằng 77,2% kế hoạch và tăng 7,5% so với cùng kỳ...

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyến biến tiến bộ; các chế độ, chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống của Nhân dân ổn định. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường thông tin về việc ứng phó bão số 3 và bão số 4.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí cũng được nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do cơn báo số 3 và bão số 4 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại buổi họp báo.

Trên cơ sở nội dung thông tin tại hội nghị và qua nắm bắt từ thực tiễn, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của tỉnh Thanh Hóa trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 3 và số 4 gây ra. Đồng thời thông tin đến lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương của tỉnh nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở cần giải quyết; đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề, như: Vụ việc tử vong của hai mẹ con sản phụ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc; hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống các phòng khám tư nhân; việc xử lý của cơ quan chức năng đối với những trường hợp nhà báo, phóng viên đi tác nghiệp ở cơ sở bị đe dọa, hành hung; thực trạng các trường học liên kết với Trung tâm giáo dục kỹ năng sống để dạy kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường...

Theo đó, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã tiếp thu, trả lời và làm rõ các vấn đề cơ quan báo chí, dư luận quan tâm.

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu làm rõ vấn đề cơ quan báo chí quan tâm.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu làm rõ vấn đề cơ quan báo chí quan tâm.

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các phóng viên, cơ quan báo chí đã theo sát, thông tin kịp thời các sự kiện chính trị của tỉnh đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, từ đó tạo sự lan tỏa, khích lệ, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2024 và nêu bật một số nội dung lớn, quan trọng của tỉnh nhằm định hướng công tác tuyên truyền để các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm những tháng cuối năm 2024.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2024; công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành các địa phương; việc tập trung khắc phục hậu quả sau bão lũ cũng như tinh thần quyết tâm của Đảng bộ, chinh quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, quan tâm tuyên truyền nội dung các chỉ thị, nghị quyết mới của Trung ương, của tỉnh góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Tập trung tuyền truyền về các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước trong những tháng cuối năm 2024, trong đó có sự kiện kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, truyền thông. Riêng đối với Sở Thông tin và Truyền thông, tiếp tục tăng cường phối hợp với đơn vị chức năng năng nâng cao hiệu quả công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi họp báo.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cảm ơn các phóng viên, nhà báo đã có những chia sẻ, góp ý thẳng thắn về những vấn đề dư luận quan tâm, để Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương và các ngành, đơn vị nắm bắt, chỉ đạo kịp thời. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong quá trình phát triển.

Phong Sắc