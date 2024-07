UBND tỉnh Thanh Hóa họp báo thường kỳ Quý II/2024

Chiều 17/7, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo thường kỳ Quý II, năm 2024 để thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024. Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; các cơ quan báo chí trong tỉnh và phóng viên thường trú, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương.

Các đại biểu cùng đại diện các cơ quan báo chí dự buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, các đại biểu cùng đại diện các cơ quan báo chí đã được nghe đại diện Văn phòng UBND tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực; sản xuất công nghiệp mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song vẫn phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 21,1%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 15,8%. Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 29.670 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán, tăng 40,6% so với cùng kỳ.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Văn Thi báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được chú trọng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm bằng 48,8% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ; toàn tỉnh thu hút được 71 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 15 dự án FDI), tăng 91,9% về số dự án và 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Đại diện Báo Lao động – Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo.

Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định...

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí cũng được nghe, nắm bắt định hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2024.

Đại diện Báo Nhà báo và Công luận - Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo.

Trên cơ sở nội dung thông tin tại hội nghị và qua nắm bắt từ thực tiễn, đại diện các cơ quan báo chí đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương của tỉnh nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở cần giải quyết. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến vụ việc tử vong của hai mẹ con sản phụ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc; vấn đề Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn thi công Dự án Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn ảnh hưởng đến kênh chính hồ chứa nước Quế Sơn trên địa bàn phường Mai Lâm (thị xã Nghi Sơn); việc thực hiện kết luận thanh tra tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa; những bấp cập trong thu mua, chế biến gỗ keo trên địa bàn một số huyện miền núi của tỉnh; chủ trương, tiến độ thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc cập nhật thông tin về người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện cho cơ quan báo chí tác nghiệp...

Phóng viên thường trú Báo điện tử VnExpress tại Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan báo chí, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã tiếp thu, trả lời và làm rõ các vấn đề cơ quan báo chí, dư luận quan tâm.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu làm rõ vấn đề cơ quan báo chí quan tâm.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu làm rõ vấn đề cơ quan báo chí quan tâm.

Đại diện Thanh tra tỉnh phát biểu làm rõ vấn đề cơ quan báo chí quan tâm.

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các phóng viên, cơ quan báo chí đã theo sát, thông tin kịp thời các sự kiện chính trị của tỉnh đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, từ đó tạo sự lan tỏa, khích lệ, cỗ vũ, động viên các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu lên một số nội dung quan trọng của tỉnh nhằm định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới và mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phản ánh kịp thời, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành mục tiêu, nhiệm những tháng cuối năm 2024.

Đồng hành cùng với cơ quan báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cảm ơn các phóng viên, nhà báo đã có những chia sẻ, góp ý thẳng thắn về những vấn đề dư luận quan tâm, để Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương và các ngành, đơn vị nắm bắt, chỉ đạo kiểm tra, xử lý và điều chỉnh kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường phối hợp, tuyên truyền về những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh; các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh; tiếp tục đồng hành với tỉnh trong quá trình phát triển.

Phong Sắc