UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thường kỳ tháng 8/2026 diễn ra sáng 26/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết liệt hành động, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý III và quý IV, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biểu dự phiên họp.

Theo báo cáo tổng hợp, tháng 8/2026 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển và đạt kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Đáng chú ý, công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới; việc chuyển sang giao nhiệm vụ theo “một xuyên suốt” và “6 rõ”, kiểm đếm theo tuần, gắn trách nhiệm người đứng đầu đã cho kết quả rõ rệt ngay trong tháng đầu.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026.

Nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội có mức tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20,6%, giá trị xuất khẩu tăng 26,5%, tổng thu du lịch tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Chỉ trong gần một tháng, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 49 dự án tồn đọng, khơi thông 243,9ha đất, gấp 2,13 lần số dự án tháo gỡ trong cả tháng 7. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước tháng 8 tăng 39,6% so với tháng 7/2026.

Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị tiếp tục được tỉnh tập trung thực hiện, cụ thể hóa. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; công tác chuẩn bị năm học mới và các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được triển khai chu đáo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; một số nhiệm vụ theo Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 20/7/2026 của UBND tỉnh còn chậm; hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn; một số dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông “điểm nghẽn”, tạo đà bứt tốc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ theo phương châm “một xuyên suốt”, “6 rõ” và đạt nhiều kết quả tích cực trong 8 tháng, góp phần duy trì nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế liên quan đến nhiều lĩnh vực như: tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; một số dự án tồn đọng đã xác định rõ vướng mắc, song tiến độ xử lý còn chậm; tiến độ tạo nguồn thu từ đất chưa đáp ứng nguồn lực cho phát triển; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm...

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung khắc phục sớm những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Mục tiêu tăng trưởng của tỉnh đặt ra theo Kế hoạch số 255/KH-UBND trong những tháng cuối năm 2026 là rất cao, đòi hỏi từng ngành, từng địa phương phải quyết tâm cao nhất, nỗ lực vượt bậc, hành động quyết liệt hơn nữa, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Phải phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc bám sát thực tiễn, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt hoặc đạt thấp để có giải pháp bứt phá. Trong đó, cần ưu tiên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đưa các dự án mới đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết liệt hành động, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong quý III và quý IV năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến đối với:

Tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất hồ sơ và quyết định việc trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương đối với cá nhân có đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức học phí năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028 của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức; Tờ trình về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đợt 4, năm 2026; Tờ trình về việc quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch 5 năm cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030; Và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phương án tái cấu trúc 22 thủ tục hành chính đặc thù thuộc lĩnh vực đất đai.

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