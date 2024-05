Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong trường học

Trong hai ngày 9 và 10/5, Điện lực Hoằng Hóa - Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức tuyên truyền kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại Trường THCS Hoằng Trung và Hoằng Kim.

Cán bộ, công nhân viên Điện lực Hoằng Hóa phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến các em học sinh.

Tại chương trình, đơn vị đã phổ biến những nội dung trọng tâm như: Giới thiệu kiến thức chung, đưa ra các giải pháp thực hành tiết kiệm điện; hướng dẫn sử dụng chi tiết các thiết bị điện thông dụng (tivi, máy vi tính, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bàn là, nồi cơm điện, ấm nước siêu tốc, bóng đèn chiếu sáng...); phát cẩm nang an toàn điện; biện pháp an toàn, đề phòng tai nạn điện. Bên cạnh đó, học sinh còn được tham gia trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến kiến thức an toàn, tiết kiệm điện và mỗi em đều có bài viết thu hoạch sau khi được ngành điện phối hợp với nhà trường tuyên truyền, phổ biến.

Hoạt động bổ ích này giúp các em học sinh từ nắm bắt kiến thức ban đầu đến hình thành và chuyển biến nhận thức, hành động, thể hiện được vai trò, trách nhiệm đối với các nguồn năng lượng điện, đồng thời mỗi em sẽ là một tuyên truyền viên tích cực lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Thời gian qua, nhu cầu tiêu thụ điện tăng rất cao, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng trên diện rộng, trong khi có thời điểm nguồn cung ứng điện gặp không ít khó khăn. Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện, tăng nguy cơ gây cháy nổ. Việc sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả là yếu tố quyết định để đảm bảo bền vững an ninh năng lượng cho tương lai, bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, cùng với các giải pháp về kỹ thuật, vận hành, công tác tuyên truyền được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thiết phải được quan tâm đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện.

Từ hoạt động bổ ích này giúp các em học sinh trở thành những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Điện năng ngày càng được sử dụng rộng rãi và trở thành nguồn năng lượng thiết yếu chi phối toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân, góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng. Chiếm giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội là vậy nhưng điện cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu chúng ta sử dụng không đúng cách. Để cho thế hệ tương lai nhận biết và thực hiện tốt điều này, hoạt động tuyên truyền an toàn, tiết kiệm điện tại các trường học được Điện lực Hoằng Hóa coi đây là việc làm thường niên, cần duy trì và luôn đổi mới, sáng tạo để ngày càng phát huy hiệu quả.

Thanh Hòa (Điện lực Hoằng Hóa)