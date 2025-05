Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) là “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, thị xã Nghi Sơn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác TTPBGDPL, nhất là Đề án “Tăng cường PBGDPL đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị.

Thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị TTPBGDPL cho cán bộ và Nhân dân.

Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Nghi Sơn Mai Cao Cường cho biết: Để đảm bảo tốt cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác TTPBGDPL ở cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác TTPBGDPL từ thị xã đến cơ sở từng bước được kiện toàn. Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL của thị xã gồm 31 thành viên. Toàn thị xã có 28 báo cáo viên pháp luật; có 462 tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; có 238 tổ hòa giải với 1.190 hòa giải viên. Đây là những hạt nhân quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống.

Năm 2024, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản mới về hòa giải cơ sở, các quy định mới liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã, với hơn 380 người tham dự. Đồng thời, tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Căn cước, Luật Đất đai năm 2024 và Luật Nhà ở (sửa đổi) cho trên 300 cán bộ chủ chốt trên địa bàn thị xã. Phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức các hội nghị phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua; triển khai các văn bản về Luật Đất đai năm 2024; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp...

Hình thức TTPBGDPL ở thị xã Nghi Sơn được triển khai với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, như: tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở; hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường; hòa giải cơ sở và các loại hình văn hóa - văn nghệ; cấp phát tờ rơi pháp luật; treo băng rôn, khẩu hiệu; đăng bài tuyên truyền pháp luật trên trang điện tử thông tin PBGDPL của thị xã, mạng xã hội zalo, facebook, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân.

Mặt khác, thị xã còn chỉ đạo phòng tư pháp phối hợp với các phòng, ban liên quan và công an các xã, phường tăng cường tổ chức các hoạt động TTPBGDPL cho đối tượng đặc thù là người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng; người bị phạt tù hưởng án treo; nạn nhân bạo lực gia đình và thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Các hoạt động TTPBGDPL đã nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các đối tượng đặc thù và chất lượng chăm sóc, bảo vệ cho nạn nhân bạo lực gia đình. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCS phối hợp với đoàn thanh niên, công an các xã, phường thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề pháp luật cho giáo viên và học sinh; triển khai chương trình giáo dục pháp luật lồng ghép với môn học Giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khóa như tìm hiểu Luật An toàn giao thông, Luật Phòng chống ma túy; các nội dung về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường trong các nhà trường.

Nhờ làm tốt công tác TTPBGDPL, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của Nhân dân được nâng lên, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Bài và ảnh: Công Quang