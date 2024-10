Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại!

Phía trước tay lái là cuộc sống! Hãy trân quý sự an toàn của mỗi người, vì hạnh phúc của mọi nhà, vì sự phát triển của xã hội.

Tai nạn giao thông cướp đi sinh mệnh, cuộc sống của nhiều người, gây nên nỗi đau tột cùng cho những người thân ở lại. Tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương tật vĩnh viễn suốt đời, làm cho nhiều gia đình rơi vào bi kịch cùng cực cả về tinh thần và vật chất.

Sự ra đi đột ngột của người thân vì tai nạn giao thông để lại nỗi đau đớn khôn nguôi. Con mất cha, mẹ; vợ chồng mất nhau; cha mẹ mất con; anh em chia lìa..., khoảng trống ấy không gì có thể bù đắp nổi. Có những nỗi đau do tai nạn giao thông kéo dài dai dẳng bởi những hệ lụy, di chứng của người bị tai nạn nghiêm trọng, khi những người vốn là trụ cột trong gia đình bị mất sức khỏe, trở thành người phụ thuộc. Hạnh phúc bị bào mòn, niềm vui mai một. Nhiều gia đình kinh tế xa sút, lâm vào cảnh khó khăn vì mất lao động, vì ốm đau triền miên, thậm chí nợ nần chồng chất vì chi phí điều trị cho các nạn nhân tai nạn giao thông.

Hậu quả thảm khốc của tai nạn giao thông không chỉ để lại hệ lụy cho nhiều gia đình, mà tai nạn giao thông còn là thảm họa toàn cầu bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Theo thống kê chưa đầy đủ, hàng năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông.

Ở Việt Nam, theo số liệu của Cục Cảnh sát giao thông và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tính chung 9 tháng năm 2024, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 17.629 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.045 người, bị thương 13.167 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng tăng 7,2%; số người chết giảm 9,7%; số người bị thương tăng 17,4%.

Như vậy, bình quân một ngày trong 9 tháng năm 2024, trên địa bàn cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người và bị thương 48 người.

Tại Thanh Hóa, theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 9 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra 694 vụ tai nạn giao thông, làm chết 291 người, bị thương 597 người. So với cùng kỳ năm 2023 tăng 11 vụ (tăng 1,6%), giảm 30 người chết (giảm 9,3%), tăng 31 người bị thương (tăng 5,5%). Trong đó, số vụ tai nạn giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ cao (chiếm 99,37% về số vụ, 98,85% số người chết, 100% số người bị thương).

Nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực vì một môi trường giao thông an toàn và văn minh, ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm là Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Thông qua sự kiện này để thu hút sự chú ý, quan tâm của cả cộng đồng về những tổn thất to lớn do tai nạn giao thông gây ra; đồng thời là nghĩa cử mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông; đây cũng là dịp để vinh danh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác cứu hộ và hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Năm nay các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Thanh Hóa bắt đầu được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/10 cho đến hết tháng 11/2024. Theo Kế hoạch số 161/KH-BATGT của Ban An toàn giao thông tỉnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024 sẽ phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam. Từ những câu chuyện cụ thể, chân thực về những đau thương, mất mát, tổn thương về thể chất và tinh thần mà các nạn nhân, thân nhân nạn nhân tai nạn giao thông phải gánh chịu, để truyền thông sâu rộng về hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông; đồng thời tuyên truyền về những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của toàn xã hội. Cũng thông qua đợt cao điểm tuyên truyền này, cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông, hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. Từ đó nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng, tổ chức và mỗi cá nhân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông.

Với thông điệp “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người dân vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của đất nước, hãy tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, để ngăn chặn những thảm họa từ tai nạn giao thông.

An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người!

Đã uống rượu, bia - không lái xe!

Thắt dây an toàn khi đi ô tô; đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn; không sử dụng điện thoại khi lái xe!

Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ!

Hãy tuân thủ tốc độ - nhanh một giây, chậm cả đời!

Tai nạn giao thông - Nỗi đau còn đó! Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại!

Việt Linh