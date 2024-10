Công an huyện Thạch Thành triệt xóa 13 điểm, bắt giữ 29 đối tượng liên quan đến ma túy

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, chỉ tính từ đầu tháng 10/2024 đến nay, Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 13 vụ, 29 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.