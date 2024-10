Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng buôn lậu 17 tấn dược liệu qua biên giới

Ngày 8/11, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cường, sinh năm 1985 ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa về tội “buôn lậu” theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự.