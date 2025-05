Tuần tra đêm bắt giữ 2 đối tượng trộm chó

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Bình và Lê Gia Dũng ở thôn Lai Thịnh, xã Tân Khang (Nông Cống) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.