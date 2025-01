Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Thiệu Hóa

Sáng 15/1, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Thiệu Hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương.

Tiếp đó, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương ở làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến tưởng nhớ công lao của các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thiệu Hóa nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

95 năm về trước, ngày 10/7/1930, tại nơi đây đã diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thiệu Hóa - 1 trong 3 chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên tặng quà cho thương binh 2/4 Hà Văn Hưng.

Trong chuyến công tác, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà cho thương binh 2/4 Lê Thanh Tùng ở thôn Phúc Lộc 1 và thương binh 2/4 Hà Văn Hưng ở thôn Quan Trung 2, xã Thiệu Tiến.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên tặng quà thương binh 2/4 Lê Thanh Tùng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã thăm hỏi đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của gia đình các thương binh.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí gửi tới các gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp; đồng thời mong muốn các thương binh tiếp tục gìn giữ sức khỏe, cùng với gia đình tích cực tham gia lao động, sản xuất để vừa nâng cao đời sống vừa đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, kiểm tra tiến độ thi công Công ty HP Vina Garment

Thăm, kiểm tra tiến độ thi công hệ thống nhà xưởng của Công ty HP Vina Garment tại xã Thiệu Tiến, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của công ty trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng; đồng thời mong muốn Công ty tiếp tục cố gắng, thực hiện tốt cam kết với cấp ủy, chính quyền địa phương, sớm đưa công ty đi vào hoạt động trong năm 2025, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thiệu Hóa.

Làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thiệu Hóa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đánh giá cao những kết quả trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 cũng như sự chủ động, tích cực mà huyện đã và đang triển khai trong công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, đầm ấm và nghĩa tình, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến xã tiếp tục quan tâm, chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có tết; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Thiệu Hóa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tố Phương