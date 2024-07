Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn gương mẫu, trách nhiệm

Tại thôn Tân Giao, xã Thăng Long (Nông Cống), mọi người đều nhận xét chị Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn là cán bộ cơ sở thôn gương mẫu, năng động, trách nhiệm và nhiệt tình, được Nhân dân tin tưởng và yêu mến.

Chị Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn là cán bộ cơ sở thôn gương mẫu, năng động, trách nhiệm và nhiệt tình, được Nhân dân tin tưởng và yêu mến.

Chị Hồng được Nhân dân thôn Tân Giao tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, đến năm 2019 chị được bầu kiêm nhiệm là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, Ủy viên Ủy ban MTTQ xã. Xác định muốn phong trào, hoạt động phát triển thì phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân và người cán bộ làm công tác mặt trận phải năng động, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, nói đi đôi với làm thì Nhân dân mới tin và làm theo. Vì vậy, chị Hồng luôn gương mẫu, năng động trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của địa phương. Nhất là khi triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm “Việc gì dễ thì làm trước, khó làm sau”, chị Hồng đến tận từng gia đình nắm bắt hoàn cảnh để từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp dân hiểu được lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới.

Để dân tin và làm theo, chị tận tình giải thích, phân tích để bà con hiểu rõ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của thôn. Có những hộ đi một lần chưa thông, chưa xuôi, chị đi nhiều lần. Đồng thời, chị phát huy tinh thần trách nhiệm, đầu tàu, gương mẫu của mình trong tất cả các công việc thôn để làm gương trong Nhân dân. Bởi vậy, những năm qua, các nhiệm vụ chính trị của thôn đều được chị hoàn thành tốt. Người dân rất đồng tình, ủng hộ, qua đó, phát huy khối đoàn kết toàn dân, tập hợp sức mạnh của Nhân dân cùng chung tay thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị của thôn.

Đến nay, thôn Tân Giao đã từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện 3 km đường giao thông trong thôn đã được mở rộng từ 4m lên 7m, bê tông 100%, xây dựng tường rào mẫu thống nhất kiểu dáng, màu sơn theo đúng quy định. Dọc các trục chính được nhân dân trồng và chăm sóc các cây bằng lăng, mắt ngọc và tiếp tục đầu tư các chậu hoa hai bên đường. Nhân dân cũng đã đóng góp kinh phí 17 triệu đồng để lắp đặt 10 camera ở các vị trí ngã ba, ngã tư, nơi công cộng đông người để đảm bảo an ninh trật tự trong thôn. Đây cũng là đơn vị đầu tiên của xã Thăng Long tự đầu tư hệ thống camera an ninh trong thôn. Đồng thời, thôn đầu tư 100 cờ và trụ cờ trị giá 20 triệu đồng từ đường vào nhà văn hóa thôn và dọc Tỉnh lộ 505. Cùng với việc mở rộng các tuyến đường, thôn cũng đã đầu tư 36 triệu đồng để chuyển 11 gốc cột điện vào sát lề đường đảm bảo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, an toàn.

Đối với công tác vệ sinh môi trường, thôn phát động Nhân dân dọn vệ sinh môi trường 1 tuần 1 lần, giao chi hội phụ nữ phụ trách dọn vệ sinh khu trung tâm. 100% các hộ gia đình có thùng rác xanh. Người dân từng bước thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Thôn có 1 sân bóng cỏ nhân tạo, 2 sân bóng chuyền, 1 khu vui chơi cho trẻ em và khu vui chơi dành cho người già. Người dân chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định; tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài.

Bên cạnh đó, chị Hồng thường xuyên vận động bà con phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề. Cụ thể đối với nghề làm miến gạo truyền thống, chị Hồng đã tuyên truyền vận động người dân sản xuất sản phẩm miến gạo Thăng Long bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Hiện thôn có 55 hộ làm nghề. Những năm gần đây, người làm miến đã chủ động đầu tư máy móc vào một số công đoạn sản xuất nên năng suất cao hơn nhiều, thu nhập từ nghề làm miến gạo vì thế cũng được cải thiện đáng kể. Làng nghề miến gạo Thăng Long tập trung ở thôn Tân Giao đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là làng nghề; sản phẩm miến gạo Thăng Long cũng đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Nghề làm miến đã giải quyết việc làm cho lao động với thu nhập khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng. Nhờ tập trung phát triển kinh tế, đến nay thu nhập bình quân đầu người của thôn Tân Giao đạt 70 triệu đồng/người/năm. Thôn chỉ còn 2 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội và 2 hộ cận nghèo.

Những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Tân Giao bắt nguồn từ chính việc tập hợp được sức mạnh của lòng dân. Đây cũng chính là yếu tố để chi ủy, ban công tác mặt trận thôn tiếp tục phát huy để thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần cùng xã Thăng Long phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Ghi nhận những đóng góp trong công tác mặt trận, nhiều năm liền, chị Nguyễn Thị Hồng được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận. Đây là nguồn động viên to lớn để chị tiếp tục cống hiến hơn nữa cho quê hương.

Khánh Phương