Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải thực sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và hành động. Mọi quyết định lập pháp, giám sát và quyết sách phát triển phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Quanh cảnh hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Thủ đô Hà Nội.

Chiều 31/3, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng (Thủ đô Hà Nội) có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Thành ủy/Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh và các xã, phường trong toàn quốc.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh.

Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết của Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Với tỷ lệ 99,7% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu, kết quả này tiếp tục khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Quy mô tổ chức bầu cử lần này lớn nhất từ trước đến nay với hơn 76 triệu cử tri, trên 72 nghìn khu vực bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri tham gia cao đồng đều ở cả đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối, cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần dân chủ và trách nhiệm công dân. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là sự ủy quyền chính trị thiêng liêng của Nhân dân đối với các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Thành công của cuộc bầu cử gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành quyết liệt, khoa học của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương. Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện.

Thành công của cuộc bầu cử không chỉ củng cố niềm tin của Nhân dân, mà còn tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, tiếp tục khẳng định bản chất tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp, toàn diện trên nhiều phương diện, nổi bật ở 5 dấu ấn:

Thứ nhất, đó là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm của cử tri cả nước với tỷ lệ đi bầu đạt 99,7% - mức cao nhất từ trước đến nay.

Thứ hai, chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đại biểu tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Quốc hội khóa XVI có tỷ lệ đại biểu chuyên trách đạt 40%, cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, lần đầu tiên có đại biểu người dân tộc Ơ Đu tham gia Quốc hội.

Thứ ba, công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Hệ thống văn bản hướng dẫn được ban hành đầy đủ, kịp thời; các khâu từ hiệp thương, lập danh sách cử tri đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần quyết định thành công chung của cuộc bầu cử.

Thứ tư, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ được đẩy mạnh trong toàn bộ quá trình bầu cử. Việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID trong quản lý cử tri, cùng hệ thống cổng thông tin điện tử đa nền tảng đã nâng cao tính minh bạch, chính xác và hiệu quả tổ chức.

Thứ năm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được giải quyết kịp thời, đúng quy định, không để phát sinh điểm nóng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân.

Từ thực tiễn cuộc bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm.

Một là, phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của Đảng, đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy lãnh đạo quyết liệt, chính quyền tổ chức hiệu quả, các lực lượng phối hợp đồng bộ thì ở đó bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng pháp luật và đạt kết quả cao.

Hai là, công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ và khách quan. Bầu cử không chỉ đủ số lượng mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thực sự có đức, có tài, có bản lĩnh, dám hành động vì lợi ích chung.

Ba là, phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm tại các khu vực đặc thù, bảo đảm không để bất kỳ cử tri nào bị “bỏ lại phía sau” là minh chứng rõ nét cho tinh thần bao trùm, bảo đảm quyền công dân thực chất.

Bốn là, công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức. Sự kết hợp hiệu quả giữa truyền thông truyền thống với nền tảng số đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, đồng thời đấu tranh hiệu quả với thông tin sai lệch.

Năm là bài học có ý nghĩa quyết định: Thành công của bầu cử chỉ thực sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Niềm tin của cử tri không dừng lại ở lá phiếu mà phải được cụ thể hóa bằng chất lượng lập pháp, hiệu lực giám sát và những quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu, trong giai đoạn tới Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải thực sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và hành động. Mỗi đại biểu phải nhận thức sâu sắc rằng mình là hiện thân của ý chí, nguyện vọng và niềm tin của Nhân dân. Mọi quyết định lập pháp, giám sát và quyết sách phát triển phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Quốc hội và HĐND các cấp phải là cơ quan của hành động, của hiệu quả, của dân chủ thực chất, vì dân, do dân và phục vụ Nhân dân.

Minh Hiếu