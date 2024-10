Trên boong tàu lộng gió ấy...

Nằm ở vị trí trung tâm của Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc (phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn), hình tượng con tàu tập kết như một chứng nhân lịch sử. Trên boong tàu lộng gió, ta mở căng lồng ngực để đón nhận tất cả vang động, tấp nập, đưa mắt nhìn ra muôn phương để thấy bao đổi thay đang hiện hữu, thấy được vẻ đẹp của đất và người Quảng Tiến hôm nay.

Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc được xây dựng trên địa bàn phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn).

Lần theo ký ức của 70 năm về trước, đất và người Quảng Tiến cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Sầm Sơn và một số địa phương khác “tổng động viên” sức người, sức của, dang rộng vòng tay nghĩa tình đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Ngày ấy, Quảng Tiến còn là một xã thuộc huyện Quảng Xương, kinh tế ngư nghiệp là mạch sống. Đời nối đời ngư phủ tuy rằng chẳng lúc nào phải chịu đói, chịu khát nhưng cứ mãi lênh đênh, “hồn treo cột buồm”. Người xưa có câu: “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, ngẫm lại đời ngư - nước mắt cũng rưng rưng. Điều kiện kinh tế - xã hội của xã, đời sống của người dân còn biết bao bộn bề, thiếu khó. Trong khi đó, do nằm ở vị trí đặc biệt nên trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quảng Tiến luôn là nơi phải gánh chịu sự càn quấy của địch. Chỉ tính riêng thời điểm cuối năm 1952, quân địch liên tục đưa lính đổ bộ vào Quảng Tiến tiếp nhận vũ khí, hàng hóa, bắn phá, cướp bóc của Nhân dân. Điểm lại để thấy rằng, việc tổ chức đón tiếp chu đáo, trọng thị hàng chục nghìn người là đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc lúc bấy giờ là cả nỗ lực, cố gắng, quyết tâm lớn của địa phương. Vượt thoát lên hoàn cảnh, động lực thôi thúc lớn lao nhất lúc này chính là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, vì Tổ quốc thân yêu.

Những ngày Quảng Tiến náo nức, hừng hực khí thế chuẩn bị đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc là những ký ức không thể nào quên trong tâm trí ông Trần Trí Trác, nguyên cán bộ phụ trách thanh niên xã Quảng Tiến lúc bấy giờ. “Khó khăn thì khó khăn nhưng với người dân Quảng Tiến được đón tiếp đồng bào miền Nam là niềm vinh dự, tự hào nên bà con nô nức, hăng hái lắm. Cả xã như “đại công trường”, mỗi người một việc, người thì san lấp mặt bằng, dựng cột kèo, lán trại; người thì làm đường, làm cầu bằng luồng từ bờ sông ra thuyền. Không khí lao động hăng say, không lúc nào ngơi tay, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Buổi tối, Nhân dân thắp đèn để làm việc. Đối với những người ở xa, tổ chức nấu cơm ăn uống tại chỗ để đảm bảo công việc”, ông Trác hồi tưởng lại.

70 năm đã đi qua, vùng đất Quảng Tiến đổi thay nhiều, từng ngày vươn mình mạnh mẽ. Năm 2009, phường Quảng Tiến được thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng địa giới hành chính, dân số xã Quảng Tiến, ghi dấu mốc quan trọng trên hành trình xây dựng và phát triển của nơi đây. Mặc dù vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức, song, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thành phố, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội của phường Quảng Tiến có nhiều bứt phá mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. 9 tháng năm 2024, tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.059,45 tỷ đồng, đạt 77,47% kế hoạch, tăng 5,38% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, bằng 109,82% dự toán thành phố giao, bằng 81,41% dự toán HĐND phường. Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trên địa bàn phường có 14 doanh nghiệp được thành lập mới, đạt 107,6% kế hoạch và chỉ tiêu thành phố giao. Hạ tầng kinh tế - xã hội của phường được quan tâm, đầu tư xây dựng với kinh phí hàng trăm tỷ đồng; diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, khang trang, sạch, đẹp, văn minh...

Về cơ cấu kinh tế, khai thác và chế biến thủy sản vẫn là thế mạnh. 9 tháng năm 2024, tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.059,45 tỷ đồng, đạt 77,47% kế hoạch, tăng 5,38% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 10.882 tấn, đạt 60,44% kế hoạch; giá trị ước đạt 414 tỷ đồng. Sản lượng chế biến thủy, hải sản ước đạt 16.273 tấn; giá trị ước đạt 297 tỷ đồng. Trên toàn phường hiện có 154 tàu, thuyền, bè, mủng hoạt động; tổng số lao động trực tiếp khai thác thủy hải sản khoảng 1.560; có 9 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển với sự tham gia của 43 thuyền. Giữa biển khơi, mỗi thuyền của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những “cột mốc sống”; các tổ, đội đánh bắt hải sản như những “làng”, “bản” trên biển không chỉ nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế mà hơn hết, sự kết nối ấy tạo nên thành đồng vững chắc khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh - xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,12%, hộ cận nghèo còn 3,07%. Hệ thống y tế được đầu tư mạnh mẽ, đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển; hằng năm đều tổ chức tốt các lễ hội truyền thống tại địa phương. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và bảo đảm tốt...

Trong công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ được đổi mới, sâu sát cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Đảng bộ có 24 chi bộ trực thuộc, với 488 đảng viên; hằng năm, số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; Đảng bộ phường được công nhận hoàn thành hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lịch sử là điểm tựa, văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Trong những chặng đường đi tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Quảng Tiến mang theo niềm vinh dự, tự hào của địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, cách mạng, lắng đọng giá trị văn hóa độc đáo. Ông Vũ Đình Chinh, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Tiến cho biết: “Phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có, thời gian tới, Quảng Tiến tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Quảng Tiến tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Công tác chuyển đổi số được quan tâm, không ngừng cải thiện, góp phần xây dựng TP Sầm Sơn ngày càng văn minh, hiện đại; tạo phong cách công dân thanh lịch, thân thiện, mến khách, giàu tính nhân văn, mang đậm tình người, đất biển”.

Vinh dự và tự hào hơn nữa, sau 70 năm kể từ ngày chuyến tàu đầu tiên cập bến cảng, ngay tại khu vực xây dựng các lán trại trên vùng đất Quảng Tiến năm nao đã được đầu tư xây dựng Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc với tổng giá trị gần 260 tỷ đồng. Con tàu tập kết là điểm nhấn đắt giá trong tổng thể khu lưu niệm - như gạch nối giữa lịch sử, hiện tại và tương lai, biểu tượng đẹp của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Rồi đây, khu lưu niệm sẽ thay lời tiền nhân nhắc nhở mỗi chúng ta không được lãng quên quá khứ, lịch sử và những con người đã làm nên quá khứ, lịch sử vàng son của dân tộc. Khu lưu niệm sẽ trở thành “địa chỉ đỏ”, điểm kết nối, thu hút đông đảo du khách trên hành trình về với Quảng Tiến nói riêng, biển Sầm Sơn nói chung...

Giữa nhịp sống hôm nay, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Quảng Tiến sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, làm rạng rỡ truyền thống anh hùng và góp phần xây dựng TP Sầm Sơn văn minh, hiện đại, đô thị du lịch trọng điểm quốc gia.

Bài và ảnh: Nguyên Linh