Chỉ định đồng chí Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng 23/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thừa lệnh Ban Bí thư Trung ương Đảng công bố quyết định về việc chỉ định đồng chí Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đồng chí Tô Anh Dũng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại lễ công bố.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ghi nhận những kết quả mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng, chống tội phạm, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh mong rằng trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Tô Anh Dũng sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nghiên cứu, chủ động sáng tạo, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, triển khai bảo đảm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

