Trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí từ ngày 1/9

Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định trần học phí của tất cả bậc học giai đoạn 2021-2026. Ở mầm non, từ năm học 2022-2023, các trường công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên (chưa tự chủ) được thu tối đa 50.000 đến 540.000 đồng mỗi học sinh mỗi tháng, tùy địa bàn. Hàng năm, mức này có thể tăng, nhưng không quá 7,5%. Do ảnh hưởng của COVID-19, chính sách trên chưa được thực hiện. Năm học vừa qua, các địa phương vẫn áp dụng mức thu từ 2021 trở về trước, cao nhất là 200.000 đồng một tháng. Một số tỉnh, thành miễn học phí cho tất cả học sinh, gồm trẻ mẫu giáo, mầm non.