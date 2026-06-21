Trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025: Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa được trao giải C

Tối 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ - thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 với chủ đề “Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong”. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải.

Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà báo lão thành, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025.

BÁO CHÍ PHẢI LÀ LỰC LƯỢNG ĐI ĐẦU TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh, nhận giải thưởng hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo mang âm hưởng thời đại; báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ những gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn. Báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, sau 20 năm thực hiện, Giải Báo chí Quốc gia đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất trong giới báo chí. Giải không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc, mang tính phát hiện, tính xây dựng, nhân văn, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn là sự tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của nhân dân đối với nhà báo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải.

Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng báo chí phải tiên phong đổi mới, để gánh vác trách nhiệm lớn hơn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, những người làm báo không được bao giờ quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Như trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần... Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở.

Báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước. Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động - ở đó có báo chí phản bác đanh thép; nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các đại biểu dự Lễ trao giải.

Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức; phải nâng cao năng lực phản biện chính sách, dẫn dắt dư luận, chuyển hóa những chủ trương của Đảng, Nhà nước thành nhận thức, niềm tin và hành động trong toàn dân, toàn xã hội. Đồng thời, ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: mỗi khi viết một bài báo thì tự hỏi viết cho ai xem, viết để làm gì, viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng: báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.

MỖI TÁC PHẨM BÁO CHÍ ĐỀU LÀ KẾT TINH CỦA LAO ĐỘNG SÁNG TẠO ĐÁNG TRÂN TRỌNG

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Giải Báo chí Quốc gia - giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo đã bước sang mùa thứ 20, một chặng đường không hề ngắn ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà và tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cống hiến.

20 năm qua, Giải Báo chí Quốc gia đã vinh danh những bình luận đầy trăn trở với thời cuộc, những phản ánh, phản biện gợi mở giải pháp, những điều tra gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, những câu chuyện về lòng tốt mang khát vọng vươn lên. Đó là những tác phẩm khiến chúng ta phải suy nghĩ, thúc đẩy chúng ta phải hành động. Những tác phẩm dù lớn dù nhỏ, nhưng đều có tác động thực sự vào chính sách, vào con người, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhân dịp Giải Báo chí Quốc gia tròn 20 tuổi, thay mặt Hội đồng Giải, đồng chí Lê Quốc Minh gửi lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ ngành nhiều năm qua đã ủng hộ, động viên, đồng thời tạo cơ chế, chính sách đúng đắn để Giải Báo chí Quốc gia có được điều kiện phát triển như ngày hôm nay. Đồng chí cũng đồng thời tri ân Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia qua các năm và đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam với tình yêu nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần dấn thân trong từng trang viết.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ.

"Phía sau những tác phẩm xứng đáng được vinh danh là hành trình lao động nghề nghiệp nghiêm túc, là những nỗ lực thầm lặng trong điều kiện tác nghiệp khó khăn, là sự kiên trì theo đuổi đề tài, sự đầu tư tâm huyết của từng tác giả, nhóm tác giả, cơ quan báo chí. Có thể khẳng định rằng, mỗi tác phẩm tham dự dù có đoạt giải hay không, đều là kết tinh của lao động sáng tạo đáng trân trọng. Các tác giả, nhóm tác giả, cơ quan báo chí trên cả nước là những người đã góp phần tạo nên tầm vóc, giá trị và sức sống của Giải Báo chí Quốc gia", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định.

​Đồng chí cho biết, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX tiếp tục ghi nhận những tuyến bài được đầu tư công phu, có giá trị thực tiễn, phản ánh toàn diện các mặt kinh tế - xã hội-quốc phòng-an ninh-đối ngoại của đất nước trong năm 2025, với những đề tài nổi bật như: cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết nền tảng, các mục tiêu, định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao giải B cho đại diện các tác giả, nhóm tác giả.

Bên cạnh các phóng sự, điều tra phanh phui, phê phán những tiêu cực, tệ nạn, mặt trái cần lên án trong xã hội, mùa giải năm nay xuất hiện những ghi chép, chân dung người Việt thành công, giữ vững bản sắc Việt ở nước ngoài và trong nước; một số tuyến bài về người lao động, trí thức, doanh nhân, nhà quản lý với cách tiếp cận mới mẻ, được ghi nhận và đánh giá cao.

Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Nhiều tác phẩm tiếp tục cho thấy sức sống của những câu chuyện chân-thiện-mỹ, những tấm gương về nghị lực, lòng nhân ái và hy sinh, lan tỏa những điều tốt đẹp, bồi đắp niềm tin xã hội.

"Các tác phẩm dự Giải đều mang tinh thần báo chí xây dựng, báo chí nhân văn. Tất cả cùng khắc họa nên bức tranh sinh động về tình hình đất nước trong năm 2025 đang chuyển mình mạnh mẽ, nỗ lực đổi mới không ngừng, với những thách thức, cơ hội lớn lao và khát vọng phát triển", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ, sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh đến môi trường báo chí toàn cầu cũng như báo chí Việt Nam. Công nghệ này mở ra những cơ hội mới cho báo chí trong khai thác dữ liệu, phân tích thông tin, cá nhân hóa nội dung, tối ưu hóa quy trình sản xuất và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng; nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức lớn.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị đội ngũ những người làm báo càng phải giữ vững những nguyên tắc nền tảng đã làm nên uy tín của báo chí chuyên nghiệp: đó là mang đến cho xã hội những thông tin trung thực, khách quan, được kiểm chứng kỹ càng, có ích cho cộng đồng, có ích cho xã hội. Bởi cốt lõi của nghề báo không chỉ là sản xuất thông tin, mà còn là xác nhận thông tin, là phân tích, lý giải, chịu trách nhiệm về thông tin, là cung cấp thông tin vì những giá trị tốt đẹp, mang lại niềm tin cho công chúng.

Trao giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải.

Từ 177 tác phẩm lọt vào chung khảo, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - 2025 đã thảo luận, thẩm định và chọn ra 123 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao 11 Giải A, 26 Giải B, 50 Giải C và 36 Giải Khuyến khích.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa chúc mừng nhóm tác giả Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa có tác phẩm đoạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025.

Tham dự giải lần này, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa có 1 tác phẩm đoạt giải C, đó là phóng sự truyền hình “Niềm tin từ một hành trình đổi mới” của nhóm tác giả Minh Thúy, Lê Quang, Đình Hai, Tuấn Tú.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa cùng các tác giả Minh Thúy, Lê Quang, Tuấn Tú sau khi nhận giải.

Phóng sự kể câu chuyện về Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi - một trong những cán bộ xung phong công tác tại vùng núi cao của tỉnh Thanh Hóa. Anh Trường đã cùng đội ngũ cán bộ xã hướng dẫn người dân chuyển đổi số, làm du lịch để mở đường thoát nghèo; nhờ đó, những ngôi trường vùng cao được đầu tư thêm cơ sở vật chất, bữa ăn bán trú của trẻ ngày một đủ đầy hơn. Với phong cách giản dị, gần dân, anh Đoàn Văn Trường trở thành cầu nối bền chặt giữa Đảng với dân, lặng thầm gieo niềm tin về hành trình đổi mới của Đảng, Nhà nước.

Bằng cách tiếp cận mới mẻ, hình thức thể hiện sinh động, phóng sự tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn và sự thích ứng của đội ngũ làm báo xứ Thanh trong dòng chảy của báo chí số.

Danh sách các tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025.​

Theo Báo Nhân Dân và PV