TP Thanh Hóa: Ý thức chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông của người dân được nâng cao

Ngày 1/1/2025 Luật Trật tự, an toàn giao thông và Nghị định 168/CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ thay thế cho Nghị định 100 và Nghị định 123 trước đây chính thức có hiệu lực. Trong những ngày đầu Luật và Nghị định có hiệu lực, bân cạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, Công an TP Thanh Hóa đã nghiêm túc triển khai và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm. Qua đó thiết lập kỷ cương, ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông đường bộ...

Công an TP Thanh Hóa kiểm tra nồng độ cồn.

Trong 3 ngày đầu triển khai Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện lập biên bản 37 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 200 triệu đồng, tạm giữ 16 trường hợp, tước GPLX 04 trường hợp; tước phù hiệu 01 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là: vi phạm quy định nồng độ cồn, xe chở quá tải trọng, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người không đủ tuổi...

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông theo Nghị định 168, trong 15 ngày ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 309 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

Công an TP Thanh Hóa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT.

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thanh Hóa cho biết: Nghị định 168 đã điều chỉnh mức phạt tăng cao gấp nhiều lần đối với một số nhóm hành vi do lái xe, người điều khiển phương tiện cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, vì vậy có tính răn đe rất cao. Để người dân nắm rõ những thay đổi mới này, Công an TP Thanh Hoá đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tập huấn và phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Trật tự, an toàn giao thông về những quy định mới của Luật trật tự giao thông mới đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Ngoài ra, trong những ngày đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Thanh Hóa vừa triển khai các biện pháp tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, vừa tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho người tham gia giao thông hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người tham gia giao thông.

Qua quá trình thực hiện, đa số người dân đều đồng tình và chấp hành nghiêm. Việc tăng mức xử phạt với các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông nhằm tạo thói quen tốt, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia giao thông văn minh, an toàn cho người tham gia giao thông.

Mai Hà (CTV)