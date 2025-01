Tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2024

Ngày 8/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2024. Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2024 Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo cũng như Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Quân khu 4. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng, công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, đúng kế hoạch bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Trong đó, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, huấn luyện hậu cần, kỷ thuật 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 81 đến 86% đạt khá giỏi; huấn luyện 180 chiến sỹ mới chặt chẽ, nghiêm túc, kết quả xếp thứ nhất toàn quân khối địa phương.

Tổ chức huấn luyện cho 45.466 dân quân, đạt 96,5% và 6.796/6.845 sỹ quan dự bị; chỉ đạo 9 huyện, thị xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự. Qua diễn tập củng cố thêm kiến thức quốc phòng - an ninh cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác quốc phòng - an ninh, phòng thủ dân sự; kết hợp tốt huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem báo cáo bằng hình ảnh, đồng thời tham gia thảo luận, đánh giá nguyên nhân kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Thanh Hải (CTV)