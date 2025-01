Huyện Hoằng Hóa xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Cùng với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hoằng Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện vững chắc cả về tiềm lực và thế trận.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám, tuyển quân tại huyện Hoằng Hóa.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa, cho biết: "Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, KVPT huyện phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế trên địa bàn. Thường xuyên xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân".

Trong xây dựng KVPT, huyện Hoằng Hóa đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của KVPT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang có cơ cấu, thành phần hợp lý theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng và điều kiện, đặc điểm địa bàn. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, đạt 1,15% dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 1,27% quân số; lực lượng dự bị động viên được quản lý, sắp xếp đúng kế hoạch, tham gia báo động, kiểm tra, huấn luyện hằng năm đạt từ 90 - 95% quân số, kết quả huấn luyện có trên 75% khá, giỏi.

Với đặc thù của huyện ven biển, lực lượng dân quân biển của huyện đã được tổ chức biên chế, xây dựng, huấn luyện vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng hiệp đồng tác chiến trên biển. Thực hiện các Nghị định 30, 130 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoằng Hóa đã huy động 6 tàu thuyền có công suất từ 300CV trở lên cùng với 60 thuyền viên ngư dân xã Hoằng Trường sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Đăng Tiến, chủ tàu TH-90723, xã Hoằng Trường cho biết: "Là ngư dân nên bản thân tôi càng nhận thức rõ hơn về ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Bên cạnh công việc khai thác thủy, hải sản phục vụ phát triển kinh tế gia đình, chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi Tổ quốc cần".

Từ năm 2020 đến nay, huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trong KVPT cho 30/37 xã, thị trấn. Sau mỗi cuộc diễn tập, địa phương sẽ kịp thời bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân địa phương về nhiệm vụ xây dựng KVPT, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua diễn tập đã làm chuyển biến một bước về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Bên cạnh đó, huyện Hoằng Hóa thường xuyên làm tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình sát với khả năng và các tình huống có thể xảy ra. Trên cơ sở đó, xác định các giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng KVPT huyện trong từng năm, giai đoạn; sẵn sàng giải quyết có hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh theo phương châm “Xã giữ xã, huyện giữ huyện”, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; tăng cường công tác vận động quần chúng, nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra “điểm nóng” hoặc “bị động, bất ngờ.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, huyện Hoằng Hóa đã xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, tạo cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thiết thực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa