Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân

Chiều 23/5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Lê Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân; Lê Thị Hương, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hiền, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Hưng đã tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu Lê Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân phát biểu tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 5 tháng và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2025; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thọ Xuân gửi đến kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trong không khí dân chủ, cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND tỉnh cần quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan hướng dẫn Nhân dân trong việc cấp đổi lại các giấy tờ như: Căn cước công dân, Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân để phục vụ nhu cầu giao dịch; có cơ chế hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; cần kiểm tra, rà soát, đánh giá lại hệ thống camera an ninh, đồng thời tăng cường lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn thị trấn Lam Sơn để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; quan tâm triển khai đầu tư hệ thống Đài Truyền thanh thông minh theo kế hoạch để đảm bảo việc thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

Đại biểu và cử tri tham dự tại hội nghị

Ngoài ra, đối với lĩnh vực khác, cử tri cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cấp tuyến đê tả ngạn sông Chu đoạn nằm trên địa bàn khu phố Phúc Lâm đến cầu Mục Sơn và đoạn hữu ngạn nằm trên địa bàn khu phố 3 thị trấn Lam Sơn để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và nhu cầu đi lại của Nhân dân; quan tâm kêu gọi, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Xuân Tín - Phú Xuân; tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH Nam Sông Mã - chi nhánh thủy nông tả Thọ Xuân sớm xây dựng, nâng cấp tuyến kênh N15-1 (từ đồng Chùa đi đồng Thầy - xóm Phủ Lịch, xã Xuân Tín) phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân,...

Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đồng đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời đề nghị các phòng, ngành của huyện theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân tiếp thu và cảm ơn những ý kiến, kiến nghị, của cử tri; giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tới.

Đỗ Duy Nhã (CTV)