Tỉnh đoàn phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

Sáng 8/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2025 cho cán bộ, đoàn viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh khẳng định: Phong trào “Bình dân học vụ số” được phát động trong đoàn viên, thanh niên nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia hỗ trợ nâng cao năng lực số, khả năng sử dụng các thiết bị và ứng dụng số cho người dân.

Đây là phong trào nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, hiến kế và trực tiếp tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đại uý Nguyễn Quang Minh, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh hướng dẫn truy cập internet và các kỹ năng số thiết yếu một cách văn minh, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin ở mức cơ bản nhất, tránh lừa đảo số.

Tại lễ phát động, hơn 300 cán bộ, đoàn viên, sinh viên được nghe báo cáo viên của Công an tỉnh và Trường Đại học Hồng Đức truyền đạt các chuyên đề: Hướng dẫn truy cập internet và các kỹ năng số thiết yếu (sử dụng phần mềm và mạng xã hội) một cách văn minh, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin ở mức cơ bản nhất, tránh lừa đảo số; trang bị kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên khai thác có hiệu quả các dịch vụ, nền tảng số, công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo trong học tập, công việc và cuộc sống.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã thành lập các đội hình "Bình dân học vụ số”.

Ngay sau lễ phát động, các đội hình "Bình dân học vụ số” làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công; hỗ trợ cài đặt sử dụng VneID, thanh toán điện tử an toàn cho người dân và các tiểu thương tại các điểm chợ trên địa bàn TP Thanh Hóa.

