(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tên quốc tế Wipha), trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có mưa to đến rất to gây ra một số sự cố về công trình đê điều, thuỷ lợi.

{title} Tiếp tục theo dõi diễn biến, đảm bảo an toàn tuyến đê tả sông Hoàng Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tên quốc tế Wipha), trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có mưa to đến rất to gây ra một số sự cố về công trình đê điều, thuỷ lợi. Lực lượng chức năng xử lý xự cố đê tả sông Hoàng, đoạn qua xã Triệu Sơn. Đặc biệt, vào khoảng 21 giờ 00 phút ngày 23/7/2025, lực lượng tuần tra, canh gác đê đã phát hiện tại đoạn K9+310-K9+330 đê tả sông Hoàng, xã Triệu Sơn xuất hiện nhiều hố sụt, một số vị trí có nguy cơ tràn, uy hiếp đến an toàn tuyến đê. Ngay sau khi nhận được thông tin, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường và các thành viên Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh đã có mặt tại hiện trường để cùng chính quyền xã Triệu Sơn khảo sát, đánh giá nguyên nhân, mức độ sự cố công trình. Các lực lượng, vật tư, phương tiện được huy động để xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Cụ thể, các lực lượng đã tiến hành sử dụng bao tải đất, cát xếp thành nhiều lớp trên mặt đê phía sông để tạo thành bức tường tạm thời ngăn nước sông tràn qua đê; sau đó thực hiện đắp áp trúc mở rộng mặt đê về phía đồng và đắp đất nâng cao cao trình mặt đê để gia cố đoạn đê yếu nêu trên. Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các lực lượng xử lý sự cố tại hiện trường. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đến 4 giờ sáng ngày 24/7, các lực lượng đã hoàn thành việc xử lý sự cố đảm bảo an toàn cho đoạn đê. Huy động vật tư, phương tiện và nhân lực tham gia xử lý sự cố đảm bảo an toàn cho đoạn đê tả sông Hoàng đoạn qua xã Triệu Sơn. Thâu đêm xử lý sự cố đảm bảo an toàn cho đoạn đê tả sông Hoàng. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường chỉ đạo xã Triệu Sơn tiếp tục cắt cử lực lượng túc trực thường xuyên trên tuyến, theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố và tình hình mưa lũ, mực nước sông để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có) ngay từ giờ đầu, không để các sự cố phát triển thêm trong mùa mưa bão. Thảo Nguyên và CTV

Thảo Nguyên và CTV

Từ khóa: Triệu Sơn Sự cố sông Hoàng Theo dõi Công trình đảm bảo an toàn Phòng chống thiên tai Phòng cháy chữa cháy Xử lý Bão số 3