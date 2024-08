Tiếp tục đấu tranh, trấn áp tội phạm “tín dụng đen”

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, nhất là lực lượng công an trong tỉnh, thời gian gần đây hoạt động “tín dụng đen” đã và đang được trấn áp. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa và xử lý tội phạm.

Công an huyện Hà Trung hỏi cung đối tượng vi phạm pháp luật cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Từ thực tế điều tra về các vụ án liên quan đến “tín dụng đen” của lực lượng công an cho thấy, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi “núp bóng” kinh doanh dịch vụ cầm đồ hoặc “biến tướng” dưới các hình thức huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn với lãi suất cao... Đáng lo ngại là các đối tượng có xu hướng sử dụng công nghệ cao để hoạt động “tín dụng đen” như thông qua website, các ứng dụng trên internet, điện thoại di động để mời gọi, tổ chức cho vay. Cùng với đó, các đối tượng lập hợp đồng mua bán, giao nhận tiền, tài sản khống; ép người đi vay thực hiện khống các hành vi vi phạm pháp luật nhằm gây bất lợi về pháp lý cho người vay. Khi người vay không có khả năng trả nợ, hoặc trả nợ không đúng hạn do phải chịu lãi suất cao, xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng ném chất bẩn vào nhà của người nợ để đe dọa, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh - trật tự.

Để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, lực lượng công an trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách tài chính, giao dịch, vay mượn cũng như cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên lĩnh vực này để các tổ chức, cá nhân biết, cảnh giác phòng ngừa.

Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, rà soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, siết chặt công tác quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự như các hiệu cầm đồ, cho vay tài chính và các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung đánh trúng, đánh mạnh vào các ổ nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính vi phạm pháp luật.

Cụ thể, trong năm 2023 và 7 tháng năm 2024, lực lượng công an trong tỉnh đã đấu tranh và khởi tố gần 200 vụ, trên 300 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Điển hình, ngày 27/5/2024, Công an thị xã Nghi Sơn bắt giữ 2 đối tượng gồm: Cao Văn Đức, sinh năm 1986 ở xã Hải Yến và Lê Thị Thao, sinh năm 1977 ở phường Bình Minh chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, riêng đối tượng Lê Thị Thao ngoài việc cung cấp tiền cho Cao Văn Đức tổ chức cho vay lãi nặng còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao. Gần đây nhất, ngày 4/6/2024, Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ 2 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi gồm: Lê Văn Sơn, sinh năm 1993 và Lê Đình Dũng, sinh năm 1989 đều trú tại thị trấn Bút Sơn. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng này, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng liên quan đến việc vay mượn tiền với mức lãi suất “cắt cổ”. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt Sơn đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Tương tự, từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt Lê Đình Dũng cũng đã cho nhiều người dân vay nặng lãi, qua đó thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng.

Để tiếp tục chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tội phạm “tín dụng đen” núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay dịch vụ tài chính, thời gian tới lực lượng công an trong tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, chủ cơ sở, thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý triệt để những vi phạm của các cơ sở. Trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các cơ sở kinh doanh không có đầy đủ giấy tờ, không treo biển hiệu (cầm đồ không phép trá hình), núp bóng hoạt động “tín dụng đen”, cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc, cầm cố tài sản với số lượng lớn...

Lực lượng công an khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu vay tiền cần hết sức cẩn trọng, không nên vay tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo hay các tổ chức tài chính núp bóng hoạt động “tín dụng đen”, mà nên đến ngân hàng, các đơn vị có uy tín để làm thủ tục vay theo đúng quy định của pháp luật. Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, có dấu hiệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng cần thông báo ngay đến cơ quan công an để được đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Bài và ảnh: Quốc Hương