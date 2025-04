Tiếp tục củng cố tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” Việt-Trung

Hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn quan trọng của sự phát triển và chấn hưng quốc gia; là những người bạn trên con đường cải cách và là đối tác tốt trên con đường hiện đại hóa.

Theo bài viết trên Tân Hoa xã, năm 2025 là năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, cũng là “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung”.

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam, truyền thông chính thống Trung Quốc như Tân Hoa xã, Nhân dân nhật báo..., đã đăng tải nhiều bài viết về quan hệ giữa hai nước Việt-Trung trong thời gian qua.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa. Hai bên đã hình thành một tình hữu nghị sâu sắc “vừa là đồng chí, vừa là anh em” trong những năm dài kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau.

Hai bên đã học hỏi lẫn nhau và cùng nhau đạt được tiến bộ trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, cả hai nước đều đang trong giai đoạn quan trọng của sự phát triển và chấn hưng quốc gia; là những người bạn trên con đường cải cách và là đối tác tốt trên con đường hiện đại hóa.

Bài viết cho rằng cuối năm 2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm thành công đến Việt Nam. Hai bên tuyên bố cùng nhau xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung có ý nghĩa chiến lược, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước bước vào một giai đoạn mới.

Trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra mục tiêu tổng thể là “6 hơn,” làm trụ cột vững chắc và định hướng rõ ràng cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung.

Tiếp sau đó, tháng 8/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi trở thành Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Trung Quốc.

Hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì trao đổi chặt chẽ ở cấp độ cao, cùng nhau phát triển tình hữu nghị truyền thống, củng cố sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị, tăng cường giao tiếp chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất, tạo thêm động lực mới cho quá trình hiện đại hóa hai nước, mang lại hạnh phúc hơn cho người dân hai nước và dẫn dắt xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất.

Bài viết trên Tân Hoa xã khẳng định hợp tác kinh tế và thương mại là động lực quan trọng để thúc đẩy quan hệ Trung-Việt.

Bài viết khẳng định hợp tác kinh tế và thương mại là động lực quan trọng để thúc đẩy quan hệ Việt-Trung. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hiệu quả vận chuyển của các chuyến tàu liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể, đã trở thành một “tuyến đường nhanh” trong việc trao đổi kinh tế và thương mại Việt-Trung.

Việc xây dựng “kết nối cứng” về đường sắt, đường cao tốc và hạ tầng cửa khẩu đã được đẩy nhanh; “kết nối mềm” của hải quan thông minh đã được cải thiện liên tục.

Dừa, thanh long, dứa và các sản phẩm nông nghiệp đặc biệt khác từ Việt Nam đã làm phong phú thêm giỏ trái cây của người dân Trung Quốc.

Nguyên liệu và máy móc thiết bị do Trung Quốc xuất khẩu hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành sản xuất của Việt Nam.

Hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng được đẩy mạnh theo hai hướng.

Bài viết dẫn lời bài hát của nhạc sỹ Đỗ Nhuận: “Bên sông tắm cùng một dòng, tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây; Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng," giai điệu cảm động lòng người cho thấy Việt Nam và Trung Quốc gần gũi nhau về địa lý, nhân duyên tương thân.

Ngày 15/1 năm nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm cùng tuyên bố chính thức khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, các hoạt động giao lưu phong phú, kết nối trái tim, tạo sự nồng ấm, kéo gần khoảng cách địa lý.., sẽ trở thành cầu nối gắn kết và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước hơn nữa.

Còn theo bài viết trên Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong năm nay, cũng là chuyến thăm thứ tư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau các chuyến thăm cấp Nhà nước vào các năm 2015, 2017 và 2023.

Bài viết khẳng định: “Sự chỉ đạo định hướng và dẫn dắt chiến lược của các nhà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước là lợi thế lớn nhất và bảo đảm chính trị quan trọng nhất cho sự phát triển quan hệ Trung-Việt.”

Bài viết cũng điểm lại chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 8/2024 với điểm dừng chân đầu tiên là Quảng Châu.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết lưu bút tại Khu Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó có đoạn: “Tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!”

Từ năm 2024 đến nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã duy trì liên lạc chiến lược.

Các bộ, ban ngành và địa phương hai bên đều duy trì trao đổi chặt chẽ; hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả khả quan, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân cả hai nước.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, có ý nghĩa rất lớn đối với quan hệ giữa hai nước.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ củng cố tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước, tiếp tục dẫn dắt việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc, mang lại nhiều phúc lợi hơn cho nhân dân hai nước.

Ngoài ra, bài viết trên Nhân dân nhật báo còn cho rằng, năm nay đánh dấu năm cuối cùng trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc và là năm then chốt trong công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, do vậy đều mang ý nghĩa to lớn tiếp nối quá khứ, mở ra tương lai đối với hai nước.

Bài viết khẳng định: “Vào thời kỳ then chốt trong phát triển và chấn hưng của mỗi nước, việc Trung Quốc và Việt Nam nắm bắt chính xác phương hướng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai, bám sát mục tiêu tổng thể “6 hơn” gồm tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn; tiếp thêm sức mạnh từ chiều dài lịch sử về tình hữu nghị và láng giềng tốt đẹp, mở ra tương lai trong đại cục phát triển chia sẻ tương lai, sẽ truyền thêm năng lượng tích cực cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới”.

Theo TTXVN