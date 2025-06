Tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ cấp giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến

Sau hơn 3 tháng chính thức tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ cấp giấy phép lái xe (GPLX) bằng hình thức trực tuyến, từ 1/3/2025 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.000 hồ sơ được người dân nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Lực lượng công an tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe cho công dân.

Đây là kết quả bước đầu cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân khi tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến do lực lượng công an triển khai. Với cách thức này, các thủ tục như đăng ký cấp mới, cấp đổi, cấp lại GPLX đều được tiếp nhận, xử lý thông qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức đi lại, vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch trong các khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả cho công dân.

Cùng với việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, hiện nay Công an tỉnh cũng phối hợp với Bưu điện tỉnh để hỗ trợ người dân nhận GPLX tại nhà nếu có nhu cầu, đồng thời cử cán bộ hướng dẫn người dân chưa quen thao tác với hệ thống dịch vụ công.

Việc triển khai cấp GPLX trực tuyến là một phần trong lộ trình chuyển giao nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải (cũ) sang Bộ Công an theo chủ trương của Chính phủ. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, minh bạch hóa thủ tục và nâng cao sự hài lòng của người dân trong tiếp cận dịch vụ công.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, để tiết kiệm thời gian, chi phí, cũng như giảm tải cho các cơ quan quản lý, người dân nên thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tại trang thông tin: https://dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn (được Cục CSGT chính thức vận hành từ ngày 26/3/2025) để đăng ký nộp hồ sơ cấp, cấp đổi GPLX, kết quả sẽ được bưu điện trả tại nhà cho công dân.

Quốc Hương