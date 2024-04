(Baothanhhoa.vn) - Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, do nhu cầu đi lại của người dân nên lưu lượng các phương tiện tham giao thông tăng cao trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông các cấp đã chủ động triển khai các biện pháp và tích cực tuần tra, phân luồng để không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo cho Nhân dân đi lại an toàn trong những ngày nghỉ lễ.

{title} Tích cực tuần tra, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, do nhu cầu đi lại của người dân nên lưu lượng các phương tiện tham giao thông tăng cao trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông các cấp đã chủ động triển khai các biện pháp và tích cực tuần tra, phân luồng để không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo cho Nhân dân đi lại an toàn trong những ngày nghỉ lễ. Người dân và phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa) trong dịp nghỉ lễ. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Thanh Hóa tích cực phân luồng cho người dân đi lại thuận lợi. Lực lượng Công an TP Sầm Sơn phối hợp tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Xuân Hương. Để tránh ù tắc giao thông, Công an TP Thanh Hóa thành lập nhiều tổ công tác trên các tuyến đường của thành phố. Lưc lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát các phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông không quản ngày đêm. Công an huyện Thiệu Hóa bố trí lực lượng phần luồng trên tuyến Quốc lộ 506B. Dịp nghỉ lễ năm nay thời tiết nắng nóng, nhưng lực cảnh sát giao thông tích cực phân luồng trên các tuyến đường bảo đảm cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Công an huyện Hoằng Hóa kiểm soát hoạt động xe điện hoạt động thí điểm trong Khu du lịch biển Hải Tiến. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh phân luồng đường cho các phương tiện ra vào cao tốc Bắc - Nam. Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn lái xe khách trên tuyến Quốc lộ 1A. Hải Đăng

Hải Đăng

