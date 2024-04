Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn

Để kiềm chế các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Công an trong tỉnh đã tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), tập trung xử lý quyết liệt đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn các trường hợp lái xe.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thông thường dịp nghỉ lễ việc sử dụng rượu bia của người dân sẽ tăng cao. Từ đó, vi phạm nồng độ cồn có xu hướng tăng gấp đôi thậm chí gấp 3 so với ngày thường.

Để góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, Công an trong tỉnh đã tăng cường tối đa lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, trong đó tập trung phát hiện vi phạm nồng độ cồn tại tất cả các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, Quốc lộ 47, Quốc lộ 10... Trong đó, bố trí lực lượng tuần tra 24/24 giờ, kiểm tra nồng độ cồn lái xe với phương châm xử lý không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo vi phạm đến cơ quan, chi bộ đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn, để có biện pháp xử lý vi phạm...

Để bảo đảm tốt ANTT, nhất là kiểm soát tốt các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn đối với những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Công an TP Thanh Hoá đã tăng cường, bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung đông người để tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế người sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe đối phó, tránh né lực lượng chức năng.

Đại úy Nguyễn Văn Tấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Thanh Hóa, cho biết: Để bảo đảm ANTT trong dịp nghỉ lễ, lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa đã huy động lực lượng, phương tiện, máy đo nồng độ cồn và thành lập các tổ chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lưu động trên các địa bàn, tuyến giao thông trọng điểm vào các khung giờ “nóng” để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Mặc dù trong quá trình làm việc, nhiều người vi phạm có thái độ không hợp tác, nhưng vì sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT công an thành phố vẫn kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Có mặt cùng tổ tuần tra, kiểm soát Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Thanh Hóa trên tuyến đường Lê Lợi vào tối 28/4/2024, chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ mở chốt, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý gần 10 trường hợp đã sử dụng rượu, bia vẫn tham gia giao thông. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều có thái độ hợp tác và chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng CSGT. Một số trường hợp không chấp hành, né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn hoặc kéo dài thời gian để gọi điện nhờ can thiệp, thậm chí có những trường hợp chống đối... đều bị lực lượng CSGT lập biên bản và tạm giữ phương tiện.

Còn tại huyện Hoằng Hoá, bên cạnh việc tuyên truyền, cảnh báo người dân về các mức phạt và những mối nguy hiểm do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, Công an huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ bố trí nhiều tổ công tác lập các chốt kiểm soát nồng độ cồn theo quy định. Đồng thời, kết hợp tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, các xã, thị trấn trọng điểm trên các khung giờ cao điểm.

Thượng tá Nguyễn Thế Vượng, Phó trưởng Công an huyện Hoằng Hóa, cho biết: “Ngay từ đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, đơn vị đã xây dựng phương án, tăng cường 100% lực lượng trực cùng công an các xã, thị trấn để tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các tuyến đường đến Khu du lịch biển Hải Tiến. Trong đó, lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, không bỏ sót, bỏ lọt hành vi vi phạm. Cùng với đó, lực lượng CSGT tích cực lồng ghép tuyên truyền các quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; quy định về xử phạt hành chính đối với vi phạm về nồng độ cồn... nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu bia không lái xe”.

Việc kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông là rất cần thiết khi hiện nay tình hình tai nạn giao thông đang diễn biến rất phức tạp. Với thái độ kiên quyết và không có vùng cấm trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, trong hơn 2 ngày nghỉ lễ vừa qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử lý trên 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Quốc Hương - Lê Hợi