Thế giới Fucoidan trợ giá Fucoidan Nhật, cơ hội cho hàng ngàn chiến binh K

Với nhiều công dụng tuyệt vời, Fucoidan Nhật là cái tên khá quen thuộc với cộng đồng U Bướu. Tuy nhiên, phần đông mọi người vẫn quan niệm Fucoidan Nhật có giá rất đắt. Chính vì vậy, nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện mua Fucoidan.

Fucoidan có giá rất cao, cơ hội nào cho bệnh nhân K có hoàn cảnh khó khăn?

Trên thế giới, đã có đến hàng trăm nghìn công trình nghiên cứu về công dụng của Fucoidan, chứng minh Fucoidan hỗ trợ tăng sức đề kháng, kích thích hệ thống miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh, trong đó có tế bào ung thư.

Khoa học đã chứng minh Fucoidan là hoạt chất giàu tiềm năng Y học, đặc biệt đối với bệnh ung thư.

Bởi tiềm năng tuyệt vời về sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ bệnh nhân ung bướu mà hiện nay, tại thị trường Việt Nam, lưu hành rất nhiều sản phẩm có chứa hợp chất Fucoidan. Trong đó, chiếm ưu thế và phổ biến nhất là Fucoidan Nhật.

Theo số liệu từ Hội nghị ung thư quốc tế về phòng chống ung thư năm 2022 (tổ chức tại Hà Nội), tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam cao thứ 2 thế giới. Bệnh ung thư vốn không chừa bất kỳ ai. Nhưng trớ trêu thay, cơ hội điều trị tốt nhất chỉ đến với những người có điều kiện.

Có những hộp Fucoidan Nhật đang bán trên thị trường với giá niêm yết lên đến 7 triệu đồng. Tuy nhiên, con số 7 triệu đồng là quá cao đối với những bệnh nhân ung bướu có hoàn cảnh khó khăn. Vậy cơ hội nào cho bệnh nhân K có hoàn cảnh khó khăn?

Kame Fucoidan - Trợ giá tối đa, mở ra cơ hội sử dụng Fucoidan cho bệnh nhân K có hoàn cảnh khó khăn

Hành trình 10 năm đồng hành sống khỏe cùng người bệnh ung bướu. Dược sĩ Thế Giới Fucoidan thấu hiểu sâu sắc với những khó khăn mà người bệnh phải trải qua, những đau đớn họ đang hứng chịu và đặc biệt là bài toán kinh tế họ gặp phải. Không ít người bệnh cầm hộp Fucoidan lên rồi đặt xuống và thẳng thắn trải lòng: “Đắt quá con ơi! 5 triệu, 7 triệu một hộp, cô lấy đâu ra tiền mà sử dụng. Tính ra mỗi ngày phải hết đến mấy trăm nghìn tiền thuốc. Vậy là bằng tiền ăn cả tuần của cô rồi đấy”...

Từ những trăn trở của người bệnh, từ khát khao muốn san sẻ gánh nặng điều trị với cộng đồng u bướu và góp phần nhỏ bé làm giảm tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam, nhãn hàng Kame Fucoidan phối hợp cùng Thương hiệu Thế Giới Fucoidan triển khai chương trình: “Kame Fucoidan - Đồng hành vượt K, Trợ giá tối đa”.

Kame Fucoidan - Đồng hành vượt K, Trợ giá tối đa

Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Vì cộng đồng U bướu” của Thương hiệu Thế Giới Fucoidan, mở ra cơ hội sử dụng Fucoidan với giá tốt nhất cho tất cả mọi người, kể cả những những bệnh nhân K có hoàn cảnh khó khăn.

Trợ giá tối đa, chất lượng vẫn phải vượt trội...

Với tôn chỉ: “Tiên phong vì Cộng đồng U bướu”, Thế Giới Fucoidan luôn cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất để đồng hành trọn vẹn cùng cộng đồng ung bướu tại Việt Nam.

Kame Fucoidan - Fucoidan Con Rùa là dòng sản phẩm Fucoidan chất lượng cao, là thành quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Tập đoàn Sumioka Nhật Bản. Tại Sumioka, Fucoidan được tối ưu về chất lượng và giá thành đồng thời an tâm về nguồn gốc. Đó là ưu thế giúp người Việt được dùng Fucoidan với chi phí tiết kiệm hơn so với các dòng Fucoidan truyền thống.

Kame Fucoidan chứa Fucoidan chiết xuất từ tảo Mozuku với hàm lượng cao 300mg/2 viên. Thêm vào đó là 3 vitamin B1, B6, C cùng 3 khoáng chất là Magie, Selen, Kẽm đem đến hiệu quả vượt trội trong hỗ trợ tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư tái phát, tiến triển.

Đặc biệt, người sử dụng có thể yên tâm bởi Kame Fucoidan đã trải qua quy trình kiểm định chất lượng vô cùng nghiêm ngặt để đạt được rất nhiều chứng nhận quan trọng:

* Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng quốc tế COA.

* Giấy chứng nhận Lưu hành tự do CFS được Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản xác nhận.

* Giấy chứng nhận đạt chuẩn JHNFA GMP của Hiệp hội Thực phẩm Dinh dưỡng và Sức khỏe Nhật Bản.

* Xác nhận phù hợp quy định an toàn do Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Việt Nam cấp phép.

Kame Fucoidan đạt các tiêu chuẩn chất lượng và chứng nhận quốc tế

Kame Fucoidan mang trong mình khát khao tất cả người u bướu đều được sử dụng Fucoidan tinh khiết, chuẩn chất lượng giúp kéo dài tuổi thọ và nâng tầm chất lượng sống. Đồng thời, nhãn hàng Kame Fucoidan và Thương hiệu Thế Giới Fucoidan tin rằng việc triển khai chương trình “Đồng hành vượt K, Trợ giá tối đa” là một sự lựa chọn đúng đắn và mang ý nghĩa thiết thực trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng ung bướu Việt Nam.

* Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.