Sữa non Alpha Lipid dưỡng chất tăng cường sức khỏe từ bên trong

Sữa non được biết là loại sữa đặc biệt giàu giá trị dinh dưỡng. Hiện trên thị trường có rất nhiều loại sữa được phát triển dựa trên nguyên liệu này. Nhưng cho đến nay sữa non Alpha Lipid vẫn là sản phẩm được ưa chuộng và đánh giá cao.

5 công dụng đặc biệt có trong sữa non Alpha Lipid

Sữa non Alpha Lipid là sản phẩm đến từ New Zealand với thành phần là nguồn sinh dưỡng từ sữa bò non. Sản phẩm mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe người dùng đặc biệt là không gây tác dụng phụ. Chính vì thế mà rất nhiều người lựa chọn sản phẩm.

Gia tăng kháng thể cho cơ thể

Đây chính là công dụng nổi bật của sữa non alpha lipid . Trong sữa non có chứa IgG là chất cực kỳ tốt để cải thiện sức khỏe, tăng cường đề kháng cho con người. Từ đó phòng chống và ngăn ngừa được bệnh tật.

Bổ sung canxi

Ngoài công dụng phổ biến là cung cấp kháng thể tự nhiên, sữa non Alpha Lipid còn bổ sung canxi. Với hàm lượng 1000mg/16g sữa non dạng bột, Alpha Lipid được chứng minh là cung cấp lượng canxi tiêu chuẩn. Đây là thành phần giúp cho xương chắc khỏe, giảm được các triệu chứng đau nhức xương khớp.

Hỗ trợ chức năng của hệ tiêu hóa

Trong sữa non có chứa Probiotics lợi khuẩn này rất tốt cho đường ruột và đã được chứng thực là giúp cân bằng hệ tiêu hóa. Ngăn ngừa được các vi khuẩn xấu tấn công đường ruột.

Thay thế bữa phụ cho trẻ em và người lớn

Thành phần của sữa là protein động vật giúp hỗ trợ tăng trưởng. Nhờ tác dụng này nên sữa non được khuyên dùng như một bữa ăn phụ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu

Ngoài các thành phần trên thì trong sữa non Alpha Lipid còn có sự kết hợp của nhiều vitamin và khoáng chất khác. Cụ thể là: vitamin A, B, C, , E... và khoáng chất kẽm, đồng, mangan... Thành phần này là yếu tố giúp hình thành kháng thể và duy trì sắc vóc của người dùng.

Lý do sữa non Alpha Lipid chất lượng và được tin dùng hơn các loại sữa khác

Không phải tự nhiên mà sữa non Alpha Lipid được tin dùng và đánh giá tốt như vậy. Để sở hữu được những tính năng ưu việt như trên, sữa non Alpha Lipid đã có những điểm khác biệt mà các sản phẩm khác không có được.

- Quy trình sản xuất hiện đại, khép kín đạt tiêu chuẩn GMP: Sữa non Alpha Lipid được sản xuất bởi thương hiệu New Image - Tập đoàn hàng đầu với công nghệ tiên tiến của Úc. Vì vậy sản phẩm được sản xuất đảm bảo giữ được giá trị nguyên vẹn sữa non và các dưỡng chất khác.

- Tiêu chuẩn đặc biệt 4 thấp 5 cao: 4 thấp có nghĩa là ít yếu tố ảnh hưởng sức khỏe: đường, đạm, béo... 5 cao là về những công dụng của sữa non mang lại giúp sản phẩm đích thực là sản phẩm tốt.

- Thành phần nổi bật: Thành phần là yếu tố tạo nên giá trị và sự khác biệt của các loại sữa. Và Alpha Lipid ddax làm được điều đó, ngoài dưỡng chất đầy đủ, phong phú thì còn giữ được trọn vẹn giá trị dinh dưỡng trong sữa non.

Tại sao nên mua sữa non Alpha Lipid tại Thanh Hương Shop?

Hiện Alpha Lipid được đánh giá là sản phẩm tốt nhất trong các dòng sữa non trên thị trường. Tuy nhiên để mua được hàng đảm bảo chính hãng và hưởng được nhiều ưu đãi, bạn nên đến Thanh Hương Shop - Địa chỉ uy tín hàng đầu được đánh giá cao.

Sản phẩm Alpha Lipid tại Thanh Hương Shop cam kết chính hãng 100%. Ngoài ra còn có đầy đủ giấy tờ xuất xứ, truy xuất nguồn gốc. Đến với Thanh Hương Shop khách hàng được hưởng các quyền lợi sau:

- Cam kết 100% hàng nhập khẩu New Zealand;

- Giá thành tốt nhất thị trường;

- Mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn;

- Giao hàng toàn quốc và hỗ trợ vận chuyển đến tận nơi;

- Tư vấn miễn phí 24/7 chi tiết, tận tình;

- Đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày nếu không hài lòng về sản phẩm;

- kiểm tra hàng kỹ càng trước khi thanh toán;

Ngoài sữa non Alpha Lipid nhập khẩu New Zealand tại Thanh Hương Shop còn có nhiều sản phẩm nhập khẩu tốt cho sức khỏe khác. Vì vậy nếu đang tìm địa chỉ mua thực phẩm chức năng cho sức khỏe hãy liên hệ theo thông tin bên dưới để được tư vấn.

Thông tin liên hệ: * Nhà phân phối tại Đà Lạt: 363 Phan Đình phùng, phường 2, Đà Lạt. * Nhà phân phối tại TP Hồ Chí Minh: 1329/1A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp;

