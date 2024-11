Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Lang Chánh luôn coi trọng công tác quân sự - quốc phòng địa phương, qua đó xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh (QPAN) và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trong đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp để xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Lang Chánh khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025.

Năm 2024, Ban CHQS huyện Lang Chánh thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng làm tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác huấn luyện của lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đã được quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, thao trường, mô hình học cụ và trang thiết bị phục vụ huấn luyện. Đặc biệt là việc chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tế, phù hợp với từng đối tượng bảo đảm thống nhất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa bàn miền núi, biên giới. Quá trình huấn luyện thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ, “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với lực lượng dự bị động viên. Chú trọng huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp; làm tốt công tác thi đua - khen thưởng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xã Yên Thắng, xã Yên Khương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể ở các trạng thái quốc phòng; tổ chức thực binh của lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong xử trí các tình huống QP-AN trong khu vực phòng thủ. Cùng với đó, kịp thời tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện, tiến hành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, các phương án, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với Công an huyện, Đồn Biên phòng Yên Khương và các phòng, ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Với vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, hằng năm Ban CHQS huyện tham mưu với hội đồng tích cực đổi mới phương thức, hiệu quả hoạt động, tổ chức phân công, gắn trách nhiệm của các ủy viên trong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, phân loại đối tượng, trên cơ sở đó cử cán bộ đi bồi dưỡng theo đúng quy định. Tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1371 về “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2024-2027”, tiến hành phối hợp với Công an huyện, Phòng Tư pháp huyện tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân bằng hình thức sân khấu hóa; thành lập các tổ tuyên truyền pháp luật đến các thôn, bản, nhất là các thôn, bản giáp biên để tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về pháp luật đối với nhiệm vụ QP-AN, bảo vệ Tổ quốc không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên, các cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự huyện và chi bộ quân sự 10 xã, thị trấn thường xuyên được kiện toàn theo đúng quy định. Đảng ủy Quân sự huyện đã phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Năm 2024 kiểm tra đối với Đảng ủy xã Đồng Lương và Đảng ủy thị trấn Lang Chánh, qua kiểm tra kịp thời đánh giá kết quả lãnh đạo, rút ra những hạn chế, tồn tại để chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

Cùng với hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thực hiện phong trào “LLVT huyện Lang Chánh chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đóng góp gần 100 ngày công lao động và 25 triệu đồng giúp đỡ xã Tân Phúc thực hiện tiêu chí NTM. Đơn vị còn phối hợp rà soát đề nghị trợ cấp cho 5 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường” năm học 2024-2025. Qua đó, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Ngọc Lê (CTV)