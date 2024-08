Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sáng 8/8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Hội. Ảnh: TTXVN.

Tại điểm cầu Thanh Hoá, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh và đại diện các sở, ngành thành viên dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và đại diện các sở, ngành thành viên dự hội nghị trực tuyến.

6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, yêu cầu các đơn vị, lực lượng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024, chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình địa bàn, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Các điểm cầu tham gia hội nghị trực tuyến (Ảnh chụp qua màn hình).

Các lực lượng chức năng cũng đã tích cực, chủ động tiến hành biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng, bảo đảm an ninh - trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 64.185 vụ việc vi phạm (giảm 2,82% so với cùng kỳ); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6.000 tỷ đồng (giảm 7,53% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 650 vụ (giảm 44,25% so với cùng kỳ) với 1.913 đối tượng (giảm 18,82% so với cùng kỳ).

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục rà soát, kiến nghị xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ; đặc biệt tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã, buôn lậu, xăng dầu, thuốc lá, đường cát, vàng, ngoại tệ...

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cơ bản ổn định, không có vụ việc nổi cộm, gay gắt. Tuy nhiên, bên cạnh các mặt hàng vi phạm có tính chất truyền thống xuất hiện một số mặt hàng mới như thương mại điện tử, vi phạm bản quyền, mặt hàng khoáng sản...

Dự báo tình hình 6 tháng tới nhu cầu mua sắm theo quy luật sẽ tăng và thị trường sẽ diễn biến phức tạp hơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ gồm: Thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nêu cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp trong thực thi nhiệm vụ, cung cấp thông tin; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phát hiện lỗ hổng, sai sót, tăng cường thực thi đạo đức công vụ, thường xuyên tập huấn bổ sung năng lực làm việc; tuyên truyền nâng cao ý thức người tiêu dùng trong hành vi lựa chọn hàng hoá khi mua sắm.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát tham mưu điều chỉnh lại các quy định còn bất cập; giao các bộ: Tư pháp, Công thương, Tài chính xử lý theo thẩm quyền, báo cáo Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền; tăng cường ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin để đối phó với các vi phạm, thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Tại Thanh Hoá, theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã xử lý 1.690 vụ vi phạm; trong đó chuyển khởi tố hình sự 249 vụ; tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 84,5 tỷ đồng. Trong các vụ việc xử lý vi phạm, có 348 vụ vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu, hàng cấm; 1.245 vụ việc trong lĩnh vực gian lận thương mại; 99 vụ kinh doanh hàng giả; 101 vụ việc trong lĩnh vực kiểm tra giá, chống đầu cơ, găm hàng; 247 vụ việc liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh...

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Những tháng cuối năm là thời điểm hoạt động hàng hóa trên thị trường có mức luân chuyển tương đối lớn do nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng tăng cao. Các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ diễn biến phức tạp hơn. Bám sát chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm chuyên ngành theo kế hoạch và đột xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh, buôn bán các mặt hàng có nguy cơ tiêu thụ cao vào cuối năm như vật liệu xây dựng; các loại quần áo, giày dép, trang sức của các thương hiệu lớn; các loại bánh kẹo, rượu, hàng tiêu dùng...

Các lực lượng tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát tình hình cung ứng xăng dầu, kinh doanh vàng, trang sức... Cuối năm Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển hàng lậu qua các tuyến biên giới; sản xuất, kinh doanh hàng giả tại các tụ điểm kinh doanh lớn trên đất liền nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, thúc đẩy kinh doanh và tiêu dùng lành mạnh.

