Thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng

Hỏa táng là hình thức an táng được đánh giá là văn minh hiện nay. Không chỉ giúp bảo vệ môi trường, ngăn ngừa các loại mầm bệnh, mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, do đó hình thức an táng này rất cần được khuyến khích rộng rãi trong cộng đồng.

Nhằm khuyến khích hình thức hỏa táng phát triển, ngày 13/7/2022 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 242/2022/NQ-HĐND về Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 (Nghị quyết 249/2022/NQ-HĐND). Trên cơ sở Nghị quyết số 249/2022/NQ-HĐND và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 11011/UBND-KTTC ngày 29/7/2022, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm để thực hiện; hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí, quyết toán kinh phí. Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, các cơ quan báo chí địa phương và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền dưới mọi hình thức về nội dung chính sách, đối tượng thụ hưởng, mức hưởng... đến đông đảo Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Là hình thức an táng văn minh, mang lại nhiều lợi ích cho môi trường và sức khỏe cộng đồng, do đó Nghị quyết số 249/2022/NQ-HĐND ra đời đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ công tác tuyên truyền đến tổ chức thực hiện, giám sát. Trong đó, công tác thanh tra - kiểm tra tài chính các cấp, kiểm toán được thực hiện thường xuyên. Đồng thời, việc chính sách ban hành có quy trình, quy định, đối tượng rõ ràng; công tác hướng dẫn lập dự toán, quyết toán được tổ chức bảo đảm đúng quy định... là những điều kiện cơ bản để chính sách được triển khai thuận lợi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo dự kiến, tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2022-2025 là 48,775 tỷ đồng. Kết quả, năm 2022-2023 kinh phí thực hiện là 29,462 tỷ đồng (năm 2022 là 6,962 tỷ đồng, năm 2023 là 22,5 tỷ đồng). Có thể nói, chính sách hỗ trợ, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng thời gian qua đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân. Quá trình tuyên truyền, triển khai thực hiện đã giúp người dân ngày càng nhận thức đúng hơn về hình thức hỏa táng, nhất là từng bước thay đổi thói quen, tập quán lạc hậu ở các vùng nông thôn... Tuy nhiên, ở khu vực miền núi tỷ lệ người dân thực hiện hình thức hỏa táng vẫn còn hạn chế, do cách thức an táng cũ gắn với nhiều hủ tục đã ăn sâu vào lối sống, nếp nghĩ, nên không dễ thay đổi ngay được. Chưa kể, nơi hỏa táng khá xa địa bàn khu vực miền núi (tỉnh Thanh Hóa hiện chỉ có 1 cơ sở hỏa táng nằm tại TP Thanh Hóa). Trong khi chi phí hỏa táng còn cao so với mặt bằng thu nhập của người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo...

Trước thực trạng trên, để Nghị quyết số 249/2022/NQ-HĐND tiếp tục được triển khai sâu rộng, trước hết cần nâng cao vai trò của chính quyền các địa phương trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền và đề xuất các biện pháp để thực hiện có hiệu quả nghị quyết. Đồng thời, tăng cường vận động các doanh nghiệp chung tay với người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh. Doanh nghiệp cần có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng người dân là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Ngoài ra, bản thân người dân cần ý thức được rằng, hỏa táng là hình thức an táng văn minh, chi phí thấp, giúp bảo vệ tài nguyên sống... để dần thay đổi thói quen, tập tục an táng cũ.

Việc triển khai chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang mang lại nhiều lợi ích cả về kinh tế và xã hội. Do đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 249/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trong thời gian tới là rất cần thiết, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng.

Hoàng Xuân