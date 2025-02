Thủ tướng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng

Sáng 8/2, bắt đầu chương trình công tác tại tỉnh Quảng Nam, địa phương có số liệt sĩ, số Mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong không khí thiêng liêng, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc, tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng và các thành viên đoàn công tác nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no.

Thủ tướng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc, tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ - Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu quê ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có 11 người con và cháu là liệt sĩ.

Thủ tướng thăm nhà bia ghi danh tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên trong khối tượng là Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng, nơi ghi danh, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của các bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với đất nước.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam được xây dựng bên cạnh khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, tạo thành quần thể kiến trúc liên hoàn, hài hòa, trang nghiêm - một địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, nơi hành hương của nhân dân khắp mọi miền đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quảng Nam là tỉnh có số đối tượng chính sách, người có công rất lớn, chiếm hơn 23% dân số cả tỉnh, là địa phương có số liệt sĩ, số Mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất cả nước.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tỉnh có hơn 65.400 liệt sĩ; hơn 30.700 thương bệnh binh; hơn 45.500 người có công giúp đỡ cách mạng; trên 11.800 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; hơn 34.000 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương; hơn 6.300 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Đặc biệt, tỉnh có hơn 15.300 Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu.

Theo VGP