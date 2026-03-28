Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Chiều 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số (CĐS) và Đề án 06 (gọi tắt là BCĐ), chủ trì phiên họp thứ hai năm 2026 của BCĐ. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp với trực tuyến với Ban chỉ đạo của các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo

Dự phiên họp tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng, thành viên BCĐ của UBND tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá hoạt động phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và quá trình thực hiện Đề án 06 từ đầu năm 2026 đến nay; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Đại diện ngành chức năng phát biểu tại phiên họp (ảnh chụp màn hình).

Đánh giá của BCĐ về thực hiện các nhiệm vụ phát triển KHCN, ĐMST, CĐS quốc gia cho thấy, ngay từ đầu năm 2026 công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, thống nhất và xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, bám sát các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Trưởng BCĐ Trung ương, Trưởng BCĐ của Chính phủ. Đặc biệt, các nhiệm vụ về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, được chỉ đạo trực tiếp, theo dõi sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các điểm cầu dự phiên họp (ảnh chụp màn hình).

Liên quan đến thực hiện Đề án 06, theo báo cáo của Bộ Công an, trong năm 2026 có 71 nhiệm vụ được giao, đến nay đã hoàn thành 8 nhiệm vụ, đang triển khai 61 nhiệm vụ nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 2 nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện còn tồn tại 8 nhiệm vụ chậm tiến độ từ năm 2025 thuộc trách nhiệm của 5 bộ, ngành gồm: Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Thanh tra Chính phủ.

Về công tác cải cách hành chính (CCHC), theo đại diện Bộ Nội vụ, để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các cơ quan, đơn vị, trong quý I/2026, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành tổng số 1.188 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt triển khai công tác CCHC. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 204 văn bản, các địa phương ban hành 984 văn bản. Trong quý I/2026, các bộ, cơ quan ngang bộ đã đề ra 544 nhiệm vụ; UBND các tỉnh, thành phố đã đề ra 1.472 nhiệm vụ. Kết quả thực hiện đến ngày 21/3/2026, các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 98/544 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 18,01% so với kế hoạch; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 369/1.472 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 25,07% so với kế hoạch đề ra...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên BCĐ; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp với những đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển đột phá KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06, góp phần thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Nêu bật những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được BCĐ xác định và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số và hoạt động cải cách hành chính. Tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, làm sạch dữ liệu, bảo đảm các dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung, thông suốt.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực từ hoàn thiện thể chế, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực đến thực thi các cơ chế, chính sách... Đồng thời nhấn mạnh phương châm hành động “Chọn đúng việc, giao đúng người, giám sát thường xuyên, đo lường chính xác, tháo gỡ kịp thời, chuyển biến tích cực, hiệu quả thực chất”.

Phong Sắc