Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt khá cả về tiến độ và tốc độ

Chiều 5/7/2024, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị được thực hiện trực tuyến từ Tổng cục Thuế tới 63 điểm cầu cục thuế các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ tài chính Cao Anh Tuấn dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2024 toàn ngành ước đạt 865.350 tỷ đồng, bằng 58,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 29.692 tỷ đồng, bằng 64,5% so với dự toán, bằng 95,2% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 835.658 tỷ đồng, bằng 58% so với dự toán pháp lệnh, tăng 16,2% so với cùng kỳ; thu thuế, phí nội địa ước đạt 655.303 tỷ đồng, bằng 60,4% so với dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Nhìn chung, số thu NSNN 6 tháng đầu năm 2024 đạt khá cả về tiến độ và tốc độ, với 12/21 khoản thu sắc thuế và 30/63 địa phương đạt trên 55% dự toán, có 13/21 khoản thu, sắc thuế và 54/63 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng qua, cơ quan thuế các cấp đã tập trung thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế các tháng đầu năm được thực hiện với nhiều phương án triển khai linh hoạt, phù hợp, đúng quy định. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Thuế 6 tháng đầu năm đã được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm và đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của người nộp thuế. Tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế đã thảo luận và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2024.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, ngành thuế triển khai 10 nhóm giải pháp thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thu NSNN ở mức cao nhất; tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người nộp thuế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề cho tăng thu ngân sách. Đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2024 sát thực tiễn, khả thi. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế; rà soát các khoản truy thu thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử; tiếp tục thực hiện các giải pháp hiện đại hóa công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành thuế một cách mạnh mẽ... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Xây dựng kế hoạch hành động thường xuyên nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

Thanh Hóa là một trong những đia phương có số thu NSNN nằm trong nhóm cao của cả nước với tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm 2024 là 18.402 tỷ đồng, đạt 85,9% dự toán Bộ Tài chính, bằng 151,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 6 tháng cuối năm 2024, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả công tác thu, chống thất thu NSNN. Qua đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu nội địa năm 2024.

Khánh Phương