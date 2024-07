Tri ân khách hàng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhu cầu điện

Để thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đến với các khách hàng luôn đồng hành, phối hợp và chia sẻ với ngành điện. Vừa qua Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức tri ân khách hàng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhu cầu điện (DSM) năm 2024.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trao Giấy khen tri ân Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Nghi Sơn (VAS) là một trong những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhu cầu điện (DSM) năm 2024.

Năm 2024 tiếp tục được dự báo sẽ có không ít khó khăn, thách thức trong cung ứng điện nhất là vào cao điểm các tháng mùa hè. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thể hiện nỗ lực, quyết tâm cấp điện an toàn, ổn định đảm bảo mục tiêu phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh. Có được kết quả đó bên cạnh sự quan tâm lãnh chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, sở, ban ngành địa phương, phải kể đến sự phối hợp, chia sẻ của các khách hàng, đặc biệt là khách hàng 110kV. Để thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời, vừa qua Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức tri ân khách hàng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhu cầu điện (DSM) năm 2024.

Những ngày đầu tháng 7/2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã gặp gỡ, tri ân khách hàng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhu cầu điện (DSM) năm 2024.

Trước đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị khách hàng về cung ứng điện, quản lý nhu cầu điện và tiết kiệm điện năm 2024. Sự kiện này là dịp để Công ty Điện lực Thanh Hóa gặp gỡ, chia sẻ thông tin về kết quả cung ứng điện năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cùng với khách hàng thảo luận, tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải để cùng với ngành điện chung tay bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Công ty đã sớm chủ động thông tin về tình hình cung ứng điện, phương án đảm bảo điện mùa nắng nóng năm 2024, chương trình DSM, các biện pháp tiết kiệm điện cũng như bàn bạc, trao đổi thỏa thuận với khách hàng trên tinh thần thấu hiểu, sẻ chia và tự nguyện tham gia dịch chuyển phụ tải sản xuất trong các khung giờ cao điểm trong mùa hè 2024, sẵn sàng vận hành máy phát điện Diezel khi khó khăn hệ thống nguồn cung ứng điện.

Để đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thường xuyên theo dõi sát phụ tải, nghiên cứu và dự báo phụ tải chính xác đối với các thành phần sử dụng điện để triển khai chương trình DSM với mục tiêu thực hiện đúng công suất khả dụng và tăng cường đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý. Ngay từ tháng 4/2024 Công ty chủ động theo dõi, quản lý chặt chẽ biểu đồ phụ tải điện của khách hàng đã ký cam kết, thỏa thuận DSM năm 2024 như: tiết kiệm điện, thực hiện điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR), tiết giảm khi hệ thống có yêu cầu, dịch chuyển phụ tải điện và huy động máy phát điện tại chỗ... vào danh sách khách hàng ưu tiên, có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp để tạo sự ủng hộ cao từ phía khách hàng khi thực hiện các chương trình DSM.

Quá trình triển khai chương trình này đến nay, khách hàng một mặt đánh giá cao công tác phối hợp và cấp điện phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong thời gian qua. Mặt khác cũng rất ủng hộ tham gia công tác DSM, DR. Ngoài ra đề nghị ngành điện tiếp tục quan tâm, đầu tư lưới điện bảo đảm nguồn điện chất lượng, liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải phát biểu tại buổi gặp gỡ, tri ân khách hàng.

Tại các buổi gặp gỡ tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thông tin về nỗ lực trong cung ứng điện cũng như công tác phối hợp, hỗ trợ triển khai dự án 500kV mạch 3 đi qua địa bàn Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định mối quan hệ bền chặt và luôn coi khách hàng là đối tác tin cậy, thể hiện mong muốn các khách hàng tiếp tục dành sự quan tâm, đồng hành với ngành điện trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công ty sẽ xây dựng kênh thông tin trực tiếp với từng khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn để kịp thời chia sẻ, phối hợp triển khai các giải pháp nhanh chóng, phù hợp và hiệu quả trong việc cung ứng điện, đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị và sinh hoạt của Nhân dân.

Tham gia chương trình DR với Công ty Điện lực Thanh Hóa, quan điểm chúng tôi coi đây là một việc làm thể hiện sự chung tay của các doanh nghiệp với ngành điện để đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn ổn định, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Ông Trịnh Thế Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Nghi Sơn (VAS) phát biểu tại buổi gặp gỡ tri ân.

Chia sẻ từ Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Nghi Sơn (VAS): Có tổng công suất sử dụng 266,425 MVA, sản lượng điện tiêu thụ 05 tháng đầu năm 2024 sản lượng điện tiêu thụ là 382,3 triệu kWh, tăng trưởng so với cùng kỳ là 107,72%. Quá trình từ lúc triển khai đến hoạt động sản xuất trên địa bàn, đơn vị đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện rất lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và đặc biệt từ phía Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho toàn bộ hoạt động của công ty. Biết trước khó khăn của ngành điện, từ năm 2019, chúng tôi đã tham gia chương trình DR với Công ty Điện lực Thanh Hóa, quan điểm chúng tôi coi đây là một việc làm thể hiện sự chung tay của các doanh nghiệp với ngành điện để đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn ổn định, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Trong ngày 19/6/2024 vừa qua, VAS đã tham gia điều chỉnh phụ tải điện 01 lần với công suất điều tiết là 45MW, trong khung giờ cao điểm tối. Ông Trịnh Thế Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Nghi Sơn (VAS) cho biết.

Công ty Điện lực Thanh Hóa gặp gỡ tri ân tại Nhà máy Xi măng Long Sơn.

Công ty TNHH Long Sơn có Chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa - Nhà máy Xi măng Long Sơn hiện đang sử dụng điện có tổng công suất đặt là 153,8 MW. Là một trong những đơn vị đi đầu luôn đanh sự quan tâm, ủng hộ tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với Công ty Điện lực Thanh Hóa trong suốt nhiều năm qua. Trong các ngày 19-20/6/2024 đơn vị đã tham gia điều chỉnh phụ tải điện 2 lần với mỗi lần công suất điều tiết là 30 MW, trong khung giờ cao điểm tối. Tại buổi gặp gỡ tri ân, đại diện Nhà máy đánh giá cao công tác phối hợp và cấp điện phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Đề nghị ngành điện tiếp tục quan tâm, đầu tư lưới điện bảo đảm nguồn điện chất lượng, liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tế và thêm nhiều chính sách khuyến khích hơn nữa chương trình điều chỉnh phụ tải để cùng nhau hợp tác hiệu quả.

Ông Đậu Phi Tuấn, Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Nghi Sơn (người đứng bên trái trong ảnh) thay mặt Ban lãnh đạo đơn vị cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Công ty cổ phần Xi măng Nghi Sơn có sản lượng điện tiêu thụ là 183,2 triệu kWh, tăng trưởng so với cùng kỳ là 111,42%. Tại buổi gặp mặt tri ân, ông Đậu Phi Tuấn, Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Nghi Sơn thay mặt Ban lãnh đạo đơn vị cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Ông cho biết, vì sản lượng điện năng tiêu thụ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Xi măng Nghi Sơn là tương đối lớn tuy nhiên nhờ sự nỗ lực và phối hợp giữa hai bên, cho đến hiện tại mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ. Đồng hành, cảm thông và sẻ chia với những khó khăn của ngành điện trong việc tiết giảm phụ tải, chúng tôi cố gắng đảm bảo cân đối sản xuất trong những khung giờ cao điểm. Tin tưởng rằng trong tương lai mối quan hệ tương trợ này sẽ luôn hài hòa và bền chặt.

“Công ty đã xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện”, ông Nguyễn Chí Thức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chia sẻ tại buổi gặp gỡ tri ân.

Ông Nguyễn Chí Thức, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn cho biết: Đồng hành cùng ngành điện, Công ty đã xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Đối với khối văn phòng làm việc, Công ty quán triệt đến toàn thể CBCNV sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm. Thực hiện tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, hạn chế bớt số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang vào buổi tối. Đối với việc dự báo nhu cầu sử dụng điện hàng tháng, Công ty đã thực hiện dự báo phụ tải một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.

"Xác định đây là công việc phải thực hiện liên tục, đặc biệt trong các tháng của mùa khô hàng năm (từ tháng 4 đến tháng 7), đơn vị sẽ chủ động cân đối công việc cũng như sản xuất để đảm bảo theo đúng cam kết giữa hai bên. Chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp với ngành điện vì mục tiêu chung", ông Phạm Đức Luyện, Phó Giám đốc Sản xuất phụ trách nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng Đại Dương chia sẻ.

Bắt đầu tham gia chương trình DR với Công ty Điện lực Thanh Hóa từ năm 2024, sản lượng điện tiêu thụ 5 tháng đầu năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng Đại Dương là 60,9 triệu kWh, tăng trưởng so với cùng kỳ là 208,32%. Xác định đây là công việc phải thực hiện liên tục, đặc biệt trong các tháng của mùa khô hàng năm (từ tháng 4 đến tháng 7), đơn vị đã bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, dịch chuyển công suất sử dụng các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn như: các động cơ quạt, trạm bơm nước, máy nén khí... vào giờ cao điểm trưa (từ 12h00 đến 15h00) và cao điểm tối (từ 21h00 đến 24h00), hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.... Về phía đơn vị sẽ chủ động cân đối công việc cũng như sản xuất để đảm bảo theo đúng cam kết giữa hai bên. Bên cạnh đó cũng mong tiếp tục nhận được sự phối hợp quan tâm từ Công ty Điện lực Thanh Hóa, Xi măng Đại Dương luôn sẵn sàng phối hợp với ngành điện vì mục tiêu chung. Ông Phạm Đức Luyện – Phó Giám đốc Sản xuất phụ trách nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng Đại Dương chia sẻ.

Tri ân khách hàng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhu cầu điện (DSM) năm 2024 tiếp tục thể hiện trách nhiệm, tinh thần gắn kết với cộng đồng, xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa người cung cấp điện với người sử dụng điện vì sự phát triển chung của xã hội.

Với phương châm “Khách hàng là trung tâm của sự phát triển bền vững”, thời gian qua Công ty Điện lực Thanh Hoá không ngừng đổi mới, hiện đại hóa lưới điện, số hóa hệ thống dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Tri ân khách hàng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhu cầu điện (DSM) năm 2024 đã tiếp tục góp phần thể hiện trách nhiệm, tinh thần gắn kết với cộng đồng, xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa người cung cấp điện với người sử dụng điện vì sự phát triển chung của xã hội. Hoạt động này đã góp phần lan tỏa rộng lớn về những giá trị tốt đẹp trong xây dựng Văn hóa doanh nghiệp của ngành điện nói chung và tại Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng.

Hùng Mạnh – Ngô Huyền (PC Thanh Hóa)