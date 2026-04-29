“Thủ lĩnh” Công đoàn Dược phẩm Tâm Bình được vinh danh Chủ tịch Công đoàn xuất sắc toàn quốc

Sáng 28/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể năm 2026. Đồng chí Hoàng Phương - Chủ tịch Công đoàn Công ty Dược phẩm Tâm Bình vinh dự là một trong những gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại sự kiện.

Trước đó, chiều 27/4, 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu đã làm Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và có buổi gặp mặt trang trọng với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Văn phòng Chủ tịch nước. Sáng 28/4, Lễ tôn vinh chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động. Mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương các Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu và nhấn mạnh: “Các đồng chí là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, là tấm gương tiêu biểu của phong trào công nhân, của hoạt động công đoàn”.

101 Chủ tịch Công đoàn cơ cở được vinh danh tại buổi lễ là những đại diện tiêu biểu được lựa chọn trên phạm vi cả nước, thông qua hệ thống công đoàn các cấp. Đây là những “thủ lĩnh” Công đoàn đã có nhiều sáng kiến và đóng góp trong việc bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.

Với những thành tích nổi bật trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng chí Hoàng Phương - Chủ tịch Công đoàn Công ty Dược phẩm Tâm Bình, là một trong những gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giấy chứng nhận Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu cho đồng chí Hoàng Phương - Chủ tịch Công đoàn Dược phẩm Tâm Bình.

Chia sẻ về thành tích này, đồng chí Hoàng Phương bày tỏ: “Sự ghi nhận từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là vinh dự lớn đối với cá nhân tôi và Công đoàn công ty. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò đồng hành, chăm lo tốt hơn đời sống và bảo vệ quyền lợi của người lao động”.

Nhiều năm qua, Công đoàn Dược phẩm Tâm Bình luôn được biết đến là công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa người lao động và Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Công đoàn công ty đã kịp thời nắm bắt, lắng nghe và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết, bền vững.

Đồng chí Hoàng Phương cùng các Chủ tịch Công đoàn xuất sắc nhận hoa và giấy chứng nhận từ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Người lao động tại Tâm Bình có thu nhập ổn định cùng chế độ phúc lợi tốt. Công đoàn công ty duy trì các hoạt động chăm lo thiết thực như tặng quà dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên khi gặp khó khăn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Các phong trào Công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực.

Công đoàn Dược phẩm Tâm Bình đã nhiều lần được trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội nhờ những thành tích xuất sắc trong hoạt động. Việc đồng chí Hoàng Phương được vinh danh lần này tiếp tục nối dài thêm chuỗi thành tựu ấn tượng của Công đoàn công ty. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân đồng chí Hoàng Phương mà còn là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty cùng những chính sách chăm lo thiết thực dành cho người lao động tại Dược phẩm Tâm Bình.

NL