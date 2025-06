Thu hồi gần 700 khẩu súng và hàng nghìn vật liệu nổ, vũ khí thô sơ

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã vận động thu hồi gần 700 khẩu súng các loại và hàng nghìn vật liệu nổ, vũ khí thô sơ, qua đó góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn.