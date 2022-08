Xây dựng, phát triển huyện Yên Định nhanh và bền vững, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023

Ngày 12-8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thăm và làm việc tại huyện Yên Định về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; 7 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trong thời gian tới; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thăm Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Định Hòa chuyên sản xuất rau, quả an toàn đạt tiêu chuẩn Vietgap trong nhà màng.

Cùng tham gia có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thành kính chỉnh trang lẵng hoa dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén hương thơm tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người, xây dựng Thanh Hóa ngày càng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến thăm Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Yên Thái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến thăm Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Yên Thái có công suất giai đoạn 1 là 30 MW, do Công ty CP Năng lượng Sông Lam Sơn La làm chủ đầu tư; thăm Công ty TNHH dệt kim Jasan, xã Định Liên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thăm Công ty TNHH dệt kim Jasan, xã Định Liên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng hoan nghênh nhà đầu tư đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời đề nghị nhà đầu tư cần quan tâm nâng cao thu nhập cho công nhân, để người lao động gắn bó lâu dài với nhà máy. Cùng với đó, cần phải phối hợp, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội, phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thăm Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Định Hòa chuyên sản xuất rau, quả an toàn đạt tiêu chuẩn Vietgap trong nhà màng.

Đến thăm Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Định Hòa chuyên sản xuất rau, quả an toàn đạt tiêu chuẩn Vietgap trong nhà màng, tạo việc làm cho hơn 40 lao động địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giá cao cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tập trung quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, sau khi nghe lãnh đạo huyện Yên Định trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; 7 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trong thời gian tới; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng lãnh đạo các sở, ngành đều cho rằng: Từ đầu năm 2021 đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ rất kịp thời, có hiệu quả của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo huyện Yên Định trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; 7 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trong thời gian tới; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Theo đó, năm 2021 huyện có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch; 7 tháng năm 2022, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Nổi bật là, kinh tế tăng trưởng cao, thuộc nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh; tốc độ gia tăng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 19,04%; 7 tháng năm 2022 ước đạt 19,62%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng lực và quy mô sản xuất ngày càng tăng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; tập trung vào việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 5 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã, 46 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học được nâng lên. Công tác đào tạo nghề, giảm nghèo, thực hiện các chính sách đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; việc giao đất ở và hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo sinh sống trên sông được tập trung chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến, việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa, thể chế hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy được triển khai kịp thời, đầy đủ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng đã phân tích rõ về những tiềm năng, thế mạnh và đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Yên Định cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nuôi dưỡng các nguồn thu để tạo nguồn lực cho phát triển và đảm bảo các vấn đề an sinh; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong khai thác khoáng sản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đồng tình với những nhận định, đánh giá của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành về huyện Yên Định. Đồng thời biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Định tại buổi làm việc.

Bệnh cạnh biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ thêm những mặt hạn chế, có mặt yếu kém trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đó là: Phát triển nông nghiệp sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị chuyển biến chưa mạnh; một số mô hình có hiệu quả chưa được nhân rộng; chưa có nhiều sản phẩm chủ lực, mũi nhọn của địa phương có thương hiệu, uy tín để tham gia vào thị trường; chất lượng, giá trị, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp chưa được nâng lên vì chủ yếu tăng về lượng, về sản phẩm thô chưa qua chế biến. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao triển khai chậm, một số tiêu chí nông thôn mới ở cả huyện và xã không được thường xuyên nâng cao. Mặc dù huyện đã có 9 sản phẩm OCOP, nhưng so với bình quân của tỉnh vẫn thấp. Tiểu thủ công nghiệp có phát triển nhưng chưa có sản phẩm tiêu biểu và có thương hiệu… Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chậm được giải quyết. Tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư đạt thấp so với kế hoạch. Chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục có mặt chưa tốt…

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Định tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; tiềm năng, lợi thế của huyện Yên Định và nhấn mạnh: Nhân dân và cán bộ huyện Yên Định vinh dự là một trong số ít địa phương của tỉnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và là huyện duy nhất trong tỉnh được 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng; là huyện đầu tiên của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện, trước hết là Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả vì sự phát triển của huyện.

Cùng với đó, tiếp tục gìn giữ, củng cố, chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong Nhân dân; đề ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, phong phú, đa dạng của huyện thành nguồn lực, động lực để phát triển. Thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển huyện Yên Định nhanh và bền vững, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023; đến năm 2025 trong nhóm huyện dẫn đầu của tỉnh.

Trước mắt, huyện cần đánh giá kỹ càng tiềm năng, thế mạnh, thời cơ, vận hội, định vị chính xác vị trí của huyện trong mối tương quan với các huyện, thị xã, thành phố hiện nay để tập trung rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Từ đó, đề ra các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, triển khai công tác tiêm chủng COVID-19 với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn môi trường, cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng trong huyện, giữa đô thị và nông thôn, không “hy sinh” tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần…

Muốn vậy, huyện phải tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tiếp tục giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tiếp tục coi nông nghiệp là nền tảng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng là đột phá, dịch vụ, thương mại là quan trọng. Trong đó, xác định phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sử dụng nhiều lao động, dịch vụ và du lịch là định hướng phát triển ưu tiên trong thời gian tới.

Cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định cần phải xác định nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ, nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, huyện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhất là chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao… Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP, phấn đấu mỗi xã có nhiều sản phẩm OCOP, một sản phẩm OCOP có thể có ở một số xã gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm.

Là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận nông thôn mới (năm 2015), Yên Định cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với đô thị hóa, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, giàu tình làng, nghĩa xóm, đem lại sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Trong quá trình phát triển, Yên Định cần phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, gắn với phát triển đô thị, trọng tâm là thị trấn Quán Lào, Quý Lộc, Yên Lâm, các đô thị Định Tân, Yên Trường... Đổi mới phương thức tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, hướng đến sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, có thương hiệu phù hợp với thị trường…

Là huyện có đậm đặc di tích lịch sử, văn hóa, vì vậy huyện cần giành sự đầu tư thỏa đáng cho công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng du lịch, chăm lo nguồn nhân lực, văn hóa ứng xử, môi trường du lịch một cách bài bản, có tầm nhìn dài hạn, phấn đấu đưa Yên Định trở thành một trọng điểm du lịch của tỉnh và của vùng.

Huyện cũng cần tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Bám sát các quy hoạch của tỉnh, cập nhật, bổ sung, khớp nối, nâng tầm quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch đô thị và nông thôn… bảo đảm có tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, xác định rõ các đột phá, động lực, mũi nhọn phát triển, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với tổng thể phát triển chung của tỉnh và với các địa phương trong vùng.

Chăm lo nhiều hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội. Tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn chất lượng giáo dục của huyện, nhất là giáo dục mũi nhọn, đáp ứng phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… Làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là phải hoàn thành việc đưa đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống vào cuối năm 2022.

Cấp ủy, chính quyền cần tăng cường đảm bảo an ninh - trật tự, quốc phòng - an ninh. Chăm lo làm tốt nhiệm vụ “then chốt” là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân; tăng cường củng cố sức mạnh khối đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân… Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21 ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị đội ngũ cán bộ, nhất là từng đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, tự soi, tự sửa; nêu cao hơn nữa tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, không bao giờ và không một ai được quyền đặt mình cao hơn tập thể, đứng trên tổ chức, làm tổn hại đến uy tín, thanh danh của Đảng, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Yên Định thành huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh, trở lại vị trí một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, góp phần cùng cả tỉnh sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành “Tỉnh kiểu mẫu" như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Minh Hiếu