Từng bước xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia

Ngày 22/4, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP Sầm Sơn sẽ phối hợp cùng Công ty CP Tập đoàn Mặt trời long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Sáng 12/4, UBND TP Sầm Sơn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2023.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban nội dung - tuyên truyền Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023; Lương Tất Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP Sầm Sơn đồng chủ trì buổi họp báo.

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn báo cáo kết quả phát triển du lịch năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Tại cuộc họp báo, đại diện lãnh đạo thành phố đã thông báo đến các cơ quan báo chí, truyền thông kết quả hoạt động du lịch năm 2022. Xác định du lịch là ngành kinh tế chủ đạo, ngay từ những tháng đầu năm 2022, TP Sầm Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển du lịch nhanh, bền vững, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành thành phố của lễ hội, Sầm Sơn đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng kế hoạch tổ chức 19 chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch, lễ hội, thể thao xuyên suốt năm 2022. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022; Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn năm 2022; Lễ hội Carnival đường phố; Chương trình nghệ thuật Thứ 7 hàng tuần - SunFest Thanh Hóa 2022...

Cùng với các hoạt động du lịch, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tiếp tục được thành phố tăng cường thực hiện, đáp ứng tốt nhất cho người dân và du khách đến với thành phố. Với chuỗi các hoạt động đó, thành phố đã đón được 7,05 triệu lượt khách, bằng 200% kế hoạch, tăng 348% so với cùng kỳ; phục vụ 14,4 triệu ngày khách, bằng 174% kế hoạch, tăng 311% so với cùng kỳ và doanh thu ước đạt 14.134 tỷ đồng, bằng 182% kế hoạch, tăng 473% so với cùng kỳ.

Các đại biểu dự họp báo.

Với mục tiêu đón được 7,2 triệu lượt khách trong năm 2023, những tháng đầu năm, thành phố đã tổ chức thành công các Chương trình, Lễ hội truyền thống của thành phố, như: Lễ hội Cầu Phúc Đền Độc Cước (ngày mùng 5-7/3), Lễ hội Tình yêu Hòn Trống Mái (ngày 8-9/4) phục vụ Nhân dân và du khách… Đặc biệt, ngày 22/4 tới đây, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP Sầm Sơn sẽ phối hợp cùng Công ty CP Tập đoàn Mặt trời long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; đa dạng hóa sản phẩm để thu hút du khách và kéo dài thời gian hoạt động du lịch; nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, tranh thủ các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư; chú trọng bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác phòng, chống dịch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn tắm biển,...

Thành phố cũng đang tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án quản lý dịch vụ (16 phương án) theo hướng phù hợp thực tế, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, quy định cụ thể những việc được làm, những việc không được làm; trách nhiệm, nghĩa vụ của đối tượng quản lý; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Trong đó chú trọng đến phương án sắp xếp và quản lý dịch vụ thương mại trên các tuyến đường; phương án quản lý xe điện; phương án quản lý xích lô; phương án sắp xếp bến thuyền, phương án quản lý giá, an toàn thực phẩm...

Đại diện báo Nhân dân phát biểu.

Phát biểu tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương đã góp ý, kiến nghị đối với UBND TP Sầm Sơn một số vấn đề liên quan đến công tác phát triển du lịch. Cụ thể là có gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, ấn tượng để thu hút du khách. Các vấn đề về đầu tư hạ tầng, giao thông cho các dự án phía nam TP Sầm Sơn; quy hoạch không gian ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương…

Đại diện báo Lao Động phát biểu.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp, nhất là việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí cần kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, thành phố cần xây dựng các phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch một cách chặt chẽ; đặc biệt chú trọng đến văn hóa du lịch, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong đón và phục vụ khách du lịch. Chú trọng công tác vệ sinh môi trường nhằm tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi về với Sầm Sơn.

Bí thư Thành ủy TP Sầm Sơn Lương Tất Thắng thông tin về các hoạt động du lịch tại Sầm Sơn trong năm 2023.

Lãnh đạo thành phố Sầm Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí, truyền thông dành cho Sầm Sơn nói chung, du lịch nói riêng. Với các ý kiến góp ý chân thành, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp thu và điều chỉnh phù hợp. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Sầm Sơn trong công tác quảng bá hình ảnh, góp phần đưa du lịch Sầm Sơn đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban nội dung- tuyên truyền phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 là lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh, là sự kiện chính trị - văn hóa - du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn. Đây cũng là dịp để tỉnh Thanh Hoá đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh đến với du khách trong nước và quốc tế; mở ra cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP Sầm Sơn nói riêng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh, TP Sầm Sơn trong việc tiếp tục tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về các hoạt động trong mùa du lịch năm 2023. Đồng thời, đề nghị TP Sầm Sơn thực hiện đúng cam kết và lan tỏa quyết tâm của lãnh đạo thành phố đến với người dân; tập trung kết nối các tuor tuyến du lịch đi và đến Sầm Sơn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, văn minh, hiện đại, an toàn và thân thiện. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tập đoàn, nhà đầu tư lớn góp phần từng bước xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

Trần Hằng